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Spor

Efes Pilsen, F.Bakçe'ye farklı yenildi: 60-79

Beko Basketbol Ligi'ndeki önemli karşılaşmada Fenerbahçe Ülker, Efes Pilsen'i 19 sayı farkla 79-60 yendi.

14 Şubat 2010 02:00

T24 - Beko Basketbol Ligi'ndeki önemli karşılaşmada Fenerbahçe Ülker, Efes Pilsen'i 19 sayı farkla 79-60 yendi.

Her iki ekibin karşılıklı basketleriyle geçen ilk periyotta Efes Pilsen alan savunması yaparken, Fenerbahçe Ülker ise adam adama savunmayı tercih etti. İlk çeyreği lacivert-beyazlılar 22-17 önde geçti.

İkinci çeyrekte yaptığı iyi savunmayla Efes Pilsen'in kolay sayı bulmasını önleyen sarı-lacivertliler, Preldzic'in skorer oyunuyla oyunda baskısını artırdı devreyi 11 sayı farkla 42-31 önde kapattı.

Fenerbahçe Ülker karşısında düşük bir şut yüzdesiyle oynamayı sürdüren Efes Pilsen, Kasun ile Kaya'nın basketlerine karşın farkın kapanmasını sağlayamadı. Sarı-lacivertliler, son periyota 15 sayılık farkla 60-45 önde girdi.

Dördüncü periyotun ilk 5 dakikasında sayı üretmekte büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe Ülker'e karşı Kerem Tunçeri, Thornton ve Rakocivic'in basketleriyle baskı kuran Efes Pilsen farkı 5 sayıya (63-58) indirdi. Son bölümde dış atışlara yönelen Fenerbahçe Ülker'in bulduğu basketlere Efes Pilsen karşılık veremeyince, sarı-lacivertliler karşılaşmadan 19 sayı farkla 79-60 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE ÜLKER: 79 - EFES PİLSEN: 60
  
Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Kaan Büyükçil xxx, Uğur Özen xxx

Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 10, Ömer Onan xxx 20, Kinsey xx 3, Mirsad xx 4, Oğuz xx 6, Semih x 2, Giricek xx 3, Rasim xx 5, Greer xxx 10, Preldzic xxxx 16

Efes Pilsen: Kerem Tunçeri xx 6, Thornton xxx 16, Rakocevic xx 8, Kaya xx 12, Kasun xxx 15, Ermal x, Smith x, Shumpert xx 3, Ender x, Sinan x

1. Periyot: 17-22
Devre: 42-31 (Fenerbahçe Ülker lehine)
3. Periyot: 60-45

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