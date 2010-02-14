Efes Pilsen, F.Bakçe'ye farklı yenildi: 60-79

T24 -

FENERBAHÇE ÜLKER: 79 - EFES PİLSEN: 60

Her iki ekibin karşılıklı basketleriyle geçen ilk periyotta Efes Pilsen alan savunması yaparken, Fenerbahçe Ülker ise adam adama savunmayı tercih etti. İlk çeyreği lacivert-beyazlılar 22-17 önde geçti.İkinci çeyrekte yaptığı iyi savunmayla Efes Pilsen'in kolay sayı bulmasını önleyen sarı-lacivertliler, Preldzic'in skorer oyunuyla oyunda baskısını artırdı devreyi 11 sayı farkla 42-31 önde kapattı.Fenerbahçe Ülker karşısında düşük bir şut yüzdesiyle oynamayı sürdüren Efes Pilsen, Kasun ile Kaya'nın basketlerine karşın farkın kapanmasını sağlayamadı. Sarı-lacivertliler, son periyota 15 sayılık farkla 60-45 önde girdi.Dördüncü periyotun ilk 5 dakikasında sayı üretmekte büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe Ülker'e karşı Kerem Tunçeri, Thornton ve Rakocivic'in basketleriyle baskı kuran Efes Pilsen farkı 5 sayıya (63-58) indirdi. Son bölümde dış atışlara yönelen Fenerbahçe Ülker'in bulduğu basketlere Efes Pilsen karşılık veremeyince, sarı-lacivertliler karşılaşmadan 19 sayı farkla 79-60 galip ayrıldı.Abdi İpekçiRecep Ankaralı xxx, Kaan Büyükçil xxx, Uğur Özen xxxUkic xx 10, Ömer Onan xxx 20, Kinsey xx 3, Mirsad xx 4, Oğuz xx 6, Semih x 2, Giricek xx 3, Rasim xx 5, Greer xxx 10, Preldzic xxxx 16Kerem Tunçeri xx 6, Thornton xxx 16, Rakocevic xx 8, Kaya xx 12, Kasun xxx 15, Ermal x, Smith x, Shumpert xx 3, Ender x, Sinan xDevre: 42-31 (Fenerbahçe Ülker lehine)