-EFES PİLSEN FARKLI YENDİ TRABZON (A.A) - 21.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Efes Pilsen, Medical Park Trabzonspor'u deplasmanda 101-64 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, Rakocevic, Kerem ve Vujcic ile bulduğu sayılara Jamison ile karşılık vermeye çalışan Medical Park Trabzonspor karşısında ilk 2 dakikayı 7-4 önde geçti. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek oyundaki etkinliğini arttırmaya başlayan konuk takım, üçüncü dakikayı da 11-6 üstün kapadı. Bu dakikadan sonra hücumdan boş dönen rakibi karşısında 20-0'lık bir seri yakalayan Efes Pilsen, periyodun son anlarına 25 sayı farkla (31-6) önde girdi. Rasiç'in 30 saniye kala attığı 3 sayılık basket ile son 7 dakikalık bölüm içindeki tek sayısını bulan Medical Park Trabzonspor, periyodu 31-9 yenik kapadı. İkinci periyotta da Rasic'in üç sayılık basketlerine karşın farkın büyümesine engel olamayan Medical Park Trabzonspor, 12. dakikayı 37-16 geride kapadı. Efes Pilsen, oyuna sonradan dahil olan Roberts, Thornton ve Ersin'in de skora katkısıyla ikinci peryodun son dakikasında farkı 32 sayıya (58-26) kadar çıkardı. Daha sonra Medical Park Trabzonspor, Ersin ile 3 sayılık basket bulunca Efes Pilsen devreyi 58-29 önde tamamladı. Maçın 3. periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Efes Pilsen, karşısında fazla varlık gösteremeyen rakibi karşısında özellikle Vujcic ve Ender'in sayılarıyla 24. dakiyayı 70-31 üstün geçerken periyodu da 43 sayılık farkla 83-40 önde kapadı. 5 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle oyunun durakladığı son periyotta rahat oyununu sürdüren Efes Pilsen, Ali Karadeniz'in sayılarıyla direnen rakibi önünde pota altından Ersin ile bulduğu sayılarla 34. dakikayı 44 farkla 90-46 önde geçti. Konuk takım, son saniyede Ersin'in attığı 2 sayının ardından tek faul atışını da yine bu oyuncuyla değerlendirince maçtan 101-64 gibi bir sonuçla ayrılmayı başardı. Karşılaşmada 24 sayı atan Ali Karadeniz en fazla sayı üreten oyuncu olurken Efes Pilsen de ise Vujcic 20, Rakocevic ise 16 sayıyla oynadı. Ligde tek galibiyetini ikinci haftada sahasında TOFAŞ karşısında alan Medical Park Trabzonspor, Efes Pilsen karşısında aldığı sonuçla art arda 4. maçını da kaybetmiş oldu. Salon: 19 Mayıs Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx, Alper Özgök xxx Medical Park Trabzonspor: Rasic xx 9, Ali xxx 24, Ersin xx 9, Snow x , Jamison x 4, İlker x, Hadi x 6, Caner x 2, Hakan xx 6, Serhat x 4, Efes Pilsen: Wisniewski xx 8, Rakocevic xxx 16, Kerem Gönlüm xxx 6, Vujcic xxx 20, Sinan xx 2, Cenk xx 6, Roberts xxx 9, Kerem Tunçeri xx 2, Thornton xx 5, Ender xxx 13, Ersin xxx 14, Ali x 1. Periyot: 9-31 Devre: 29-58 3. Periyot: 40-83