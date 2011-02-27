-EFES PİLSEN EVİNDE GALİP İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Efes Pilsen, TOFAŞ'ı 65-48 yendi. Maça İnanç Koç'un sayılarıyla başlayan TOFAŞ, 5. dakikayı 9-8 önde geçti. Konuk ekip, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Nichols'un 7. dakikada ürettiği sayılarla bir anda 6 sayılık (14-8) farka ulaştı. Kerem Gönlüm'ün sayılarıyla (16-16) eşitliği yakalayan Efes Pilsen'in öne geçmesine, Rowe ve Zuza'nın basketleriyle izin vermeyen TOFAŞ, periyotu 21-20 önde tamamladı. İkinci periyota iyi başlayan TOFAŞ, 14. dakikada 5 sayılık (27-22) farka ulaştı. Kerem Gönlüm'ün etkili oyunuyla farkı azaltıp 17. dakikada (29-29) eşitliği yakalayan Efes Pilsen, son dakikada Rakocevic ve Ender'in basketleriyle devreyi 34-31 önde kapamayı başardı. Üçüncü çeyreğe Sinan Güler'in sayılarıyla başlayan Efes Pilsen, farkı artırdı. 25. dakikayı 42-33 önde geçen lacivert-beyazlılar, Rakocevic ve Roberts'in sayılarıyla son periyota 48-42 önde girmeyi başardı. Konuk ekip ise İlkan ve Nichols'un sayılarıyla oyundan kopmadı. Son periyota 6-0'lık seriyle başlayan Efes Pilsen, farkı açıp, Rakocevic, Kerem Gönlüm ve Ender'in sayılarıyla rakibinin maçı kazanma umutlarına son verdi. 36. dakikada 14 sayılık (60-46) farka ulaşan lacivert beyazlılar, karşılaşmadan 65-48 galip ayrıldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Serdar Ünal xx Efes Pilsen: Ender xxx 15, Rakocevic xxx 11, Thornton xxx 6, Vujcic xx, Kerem Gönlüm xxx 14, Sinan Güler xx 7, Kerem Tunçeri xx 2, Cenk x 2, Roberts xxx 6, Nachbar xx 2, Ersin x TOFAŞ: Rowe xx 6, Nichols xxx 12, Onur x, İnanç xx 9, Ruzic x 2, Can Altıntığ x 2, Zuza xx 9, İlkan xx 8, Fırat x 1. Periyot: 20-21 Devre: 34-31 3. Periyot: 48-42 5 Faul Alan: 38.07 Can Altıntığ (TOFAŞ)