Efes Pilsen çok rahat: 60-87



Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında, Darüşşafaka Cooper Tires'ı 27 sayı farkla 87-60 yenen Efes Pilsen, seride durumu 3-0 yaparak yarı finale yükseldi.





Efes Pilsen, Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Darrüşşafaka Cooper Tires’ı 87-60’lık skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.



Karşılaşmaya Leunen, Barış ve Banks'in sayılarıyla başlayan Darüşşafaka Cooper Tires karşısında Efes Pilsen'in üstünlüğü ele alması uzun sürmedi. Özellikle pota altında Kerem Gönlüm'ü iyi kullanan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 20-14 üstün geçti.



İkinci periyotta hücum şanslarını oldukça kötü kullanan Efes Pilsen, düşük bir şut yüzdesiyle oynayınca, Darüşşafaka Cooper Tires oyunu dengelemeyi başardı. Pota altında Banks ile sayılar bulan ev sahibi ekip, Leunen, Emre ve Hammonds'un 3 sayılık basketleriyle de 28. dakikada 5 sayılık farka (35-30) ulaştı. Darüşşafaka Cooper Tires, devreyi de 35-33 önde tamamladı.



Efes Pilsen, ikinci çeyrekteki tutuk oyununun aksine, ikinci yarıya oldukça hareketli başladı. Smith'in 3 sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü sağlayan Efes Pilsen, yaptığı iyi savunmayla Darüşşafaka Cooper Tires'ın kolay sayı bulmasını engelledi, son çeyreğe girerken de farkı 21 sayıya çıkarttı: 64-43



Dördüncü periyotta da üstün oyununu sürdüren Efes Pilsen, farkı 27 sayıya kadar yükselterek mücadeleden 87-60 galip ayrıldı ve Beko Basketbol Ligi play-off serisinde yarı finale adını yazdırdı.



Bu arada, Darüşşafaka Cooper Tireslı oyuncu Barış Hersek'in kaşı, maçın ilk periyodunda aldığı darbe nedeniyle açılırken, genç oyuncu kaşına dikiş atılmasının ardından mücadeleye devam etti.



