-EFES PİLSEN BİRASI KÖLN'DE SATIŞA SUNULACAK KÖLN (A.A) - 10.07.2010 - Efes Pilsen şirketi, Almanya'nın Köln kentinde Almanlara birasını tanıtmak için atağa geçti. Almanya'da Mart ayında üretime başlayan Efes Pilsen şirketinin yöneticileri, Köln'de ''diskotekler kralı'' olarak bilinen Türk iş adamı Yahya Fırat ile işbirliği yaparak önemli mekanlarda Türk birası satma kararı aldı. Köln'ün eğlence merkezi olan Ring caddesinde bulunan 5 mekana Türk birası satacağını belirten Fırat, Efes Pilsen Avrupa ve diğer ülkelerin bölge satış müdürü olan İbrahim Seçki ile satış konusunda anlaştı. Almanya'nın en iyi diskoteği seçilen Diamonds'ın sahibi olan Fırat, çoğu misafirinin zaman zaman, Türkiye tatilinden tanıdıkları Efes Pilsen marka birayı sorduğunu ifade ederek, ''Bu anlaşma ile Köln'deki Almanlar artık bizim mekanlarımızda diğer biralarla birlikte Türk birası da içecek. Kaliteli bir mekanda kaliteli bir markayı bulundurmak gerekir diye düşünüyorum'' dedi. Seçki de Almanya'da ilk kez bu tür bir anlaşma yaptıklarını belirterek, markalarının Türkiye'de en çok satan bira markası olduğunu ve bira ülkesi Almanya'da da gelecekte en çok satılan ve tanınan markalardan biri olmayı hedeflediklerini söyledi.