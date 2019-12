Efes Pilsen basketboldan çekilecek

T24 - Efes Pilsen Spor Kulübü, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı ile ilgili bir açıklama yaparak, taslak öngörülen biçimde yürürlüğe girerse kulübün varlığını sürdürmesinin imkansız hale geleceğini ve Efes Pilsen Spor Kulübü'nün kapanacağını bildirdi.





Efes Pilsen Spor Kulübü'nün açıklaması şöyle:



Bildiğimiz kadarıyla Yönetmelik Taslağı alkollü içecek firmalarının spor dahil olmak üzere sponsorluk yapmasını yasaklıyor ve Efes Pilsen Spor Kulübü'nün bu adı taşıyamayacağını öngörüyor. Taslak bu biçimde yürürlüğe girerse Efes Pilsen Spor Kulübü'nün varlığını sürdürmesi imkansız hale gelecek ve Efes Pilsen Spor Kulübü kapanacaktır.



Söz konusu Yönetmelik Taslağının yürürlüğe girmesi durumunda ayrıca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Kulübümüz arasında ortaklaşa düzenlenen, Yurt çapında 31 ilde 15 bin gence eğitim verilen Efes Pilsen Basketbol Okulları da kapatılmak zorunda kalınacaktır.



Ayrıca bilinmelidir ki Dernekler Kanunu'na ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgili mevzuatına göre spor kulüpleri hakkında, karar verme, kurallar koyma, düzenlemeler yapma yetkisi bu konuda bilgi ve birikimi olan İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne aittir.



Spor Kulübümüz 34 yıldan bu yana Türk basketbolunun gelişimine yaptığı katkıların yanı sıra markasını Türk Patent Enstitüsü'nde de tescil ettirerek tanınan ve bilinen bir marka olduğunu da ortaya koymuştur. Ayrıca markamız toplum tarafından da Spor Kulübü olarak kabul görmekte ve bu niteliği ile bilinmektedir. Efes Pilsen, ülkemizde basketbol denilince sporseverlerin aklına ilk gelen kurumdur.



Bu nedenle kanuni bir dayanağı olmayan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetki alanında bulunan spor kulüpleri ile ilgili bir düzenlemenin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılmasının uygun olmadığı kanaatindeyiz.





Dünya da örnekleri mevcut



Dünyada da tamamı bira ya da diğer alkollü içecek firmaları tarafından sponsorluk yoluyla desteklenen çok sayıda Spor Kulübü ve sportif faaliyet mevcuttur.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelik taslağının bahse konu olan düzenlemeler arasında kuruluşundan işleyişine kadar, Dernekler Kanunu, GSGM mevzuatı ile TBF kural ve düzenlemelerine göre faaliyet gösteren Spor Kulübümüzün isminin alkollü içki markasını çağrıştırması nedeniyle kaldırılmasına dair maddenin hukuki dayanağının olmadığı kanaatindeyiz.



Avrupa Komisyonu'nun "The European Model of Sport " (Avrupa Spor Modeli) ile ilgili olarak hazırladığı üye ülkelere tavsiye niteliğindeki raporunda da sporun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, halk sağlığı ve sosyal kültürel fonksiyonlarının bir bütün halinde ele alınması ifade edilmektedir. Anayasamızın sporun ve sporcuların geliştirilmesine ve desteklenmesine dair ilgili düzenlemesinin de bu kapsamda olduğuna inanmaktayız.



Spor Kulübümüz yukarıda belirtilen yasal çerçevede uzun yıllardan beri faaliyet göstermekte, kazandığı başarılar ile dünyada ve Avrupa'da tanınan, Türk basketbolunun tanınmasına önemli katkıları olan çok saygın bir konuma sahiptir.



40 yıla yakın bir zamandan bu yana önceliği hiçbir zaman ticari gaye olmayan Kulübümüzün, bahse konu yönetmelik maddesi ile isminin değiştirilmesi, öncelikle akdedilen büyük bütçeli sponsorluk sözleşmelerinin sona erdirilmesine olduğu kadar, aktif olarak üyesi bulunduğumuz uluslararası organizasyonlara (ULEB) olan taahhüt ve yükümlülüklerimizin de yerine getirilememesine neden olacaktır. Bu durum Spor Kulübümüz açısından telafisi imkânsız maddi zararların yanında, ülkemiz ve ülkemiz basketbolu adına büyük bir itibar kaybı yaratacaktır.



Dünyada ve Avrupa'da belirgin bir tanınırlığı olan Spor Kulübümüzün adından ve markasından vazgeçilmesini getirecek olan ilgili yönetmelik taslağı hükmünün hukukun genel ilkelerine aykırı olduğuna ve herhangi bir kamu yararı da içermediğine inanıyoruz.



Bu nedenlerle TAPDK tarafından hazırlanan yönetmelik taslağının yeniden gözden geçirilmesini temenni ediyoruz.





Efes Pilsen Spor Kulübünün kısa tarihi:



Hatırlanacağı gibi Efes Pilsen Spor Kulübü 1976'da ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş ve basketbolda şimdiye kadar hiçbir Türk takımının gerçekleştiremediği başarılara imza atmıştır. 1996 yılında kazandığı Avrupa Koraç Kupası ile Türk spor tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazanan basketbol takımı olma unvanını alan Efes Pilsen Spor Kulübü, 13 kez Türkiye Şampiyonluğu, 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 9 kere de Türkiye Kupası kazanmış, Türkiye'yi yurt dışında defalarca başarıyla temsil etmiştir.



1992 yılında Avrupa'nın bir numaralı kupası olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Final Four'unu İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda organize eden Efes Pilsen 1995 yılında da Avrupa'nın bir başka önemli kupası olan Avrupa Kupası finalini Türk basketbolseverlerin aynı salonda izlemesine olanak sağlamıştır.



2006 yılında NBA ve Euroleague'nin davetlisi olarak Birleşik Amerika'ya giden ve iki maç oynayan Efes Pilsen, bir yıl sonra da bir NBA takımını İstanbul'da konuk etmiş ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yıllarca unutulmayacak bir atmosferde Minnesota Timberwolves ile karşılaşarak bu alanda da Türk basketbolunda bir ilke imza atmıştır.



Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla alt yapı çalışmalarına çok büyük önem veren Efes Pilsen'den yetişmiş bir çok oyuncu Milli Takımlarda yer almaktadır. Ülkemizden NBA'e giden oyuncuların neredeyse tamamı Efes Pilsen'de yetişmiştir. Basketbol liglerinde yer alan takımların hemen hemen tümünde Efes Pilsen alt yapısından yetişmiş en az bir oyuncu bulunmaktadır.



2009-2010 sezonunda Efes Pilsen alt yapısında yüzlerce sporcu yer almaktadır. Efes Pilsen alt yapı takımları üç altyapı kategorisinde de Türkiye Şampiyonaları'nın final grubuna her yıl olduğu gibi bu yıl da katılma hakkını elde etmiştir ve yine şampiyonluk hedefi ile mücadele vermektedir. Efes Pilsen, geçen sezon üç kategorinin birinde Türkiye Şampiyonu olmuş ve birinde de final oynama başarısını göstermiştir.



Efes Pilsen Basketbol Kulübü'nün Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği Basketbol Okulları, 31 ilde 33 merkezde yaklaşık 15 bin gence ücretsiz basketbol eğitimi vermektedir. "Efes ile İlk Adım" adı verilen bu proje kapsamında birçok ilimizde basketbol okulları açılmış, malzeme ve eğitici desteği verilerek çok sayıda sporcunun yetiştirilmesi ve çocuklarımızın fiziki, sosyal gelişim kazanmaları sağlanmıştır. Bu faaliyetler halen yoğun bir biçimde sürmektedir.



Efes Pilsen Spor Kulübü, varlığını sürdürebildiği son güne kadar Türk sporuna katkıda bulunmaya devam edecektir.