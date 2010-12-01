-EFES PİLSEN, AVRUPA'DA 426. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda İspanyol temsilcisi Power Electronics Valencia ile yapacağı (D) Grubu 7. hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 426. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 425 maçın 257'sini kazanırken, 168 müsabakada ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de ise çıktığı toplam 340 maçta 205 galibiyet, 135 yenilgi aldı. Bu arada, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı ULEB Avrupa Ligi'nde ise 178. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 177 karşılaşmada 100 kez kazanırken, 77 kez mağlup oldu. -LACİVERT-BEYAZLILAR, 3 MAÇTAN 2'SİNİ KAZANDI Basketbol THY Avrupa Ligi (D) Grubu 7. hafta maçında yarın İspanya'da karşı karşıya gelecek Efes Pilsen ile Power Electronics Valencia takımları Avrupa kupalarında 4. kez birbirlerine rakip olacak. Efes Pilsen, bugüne dek oynanan 3 karşılaşmanın 2'sinden galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında Avrupa kupalarında geride kalan 3 maçın sonuçları şöyle: Yer Tarih Maç Sonuç -------- ---------- --------------------------- ------ İstanbul 17.12.2003 Efes Pilsen-Pamesa Valencia 69-59 Valencia 18.02.2004 Pamesa Valencia-Efes Pilsen 107-103 İstanbul 27.10.2010 Efes Pilsen-Power E. Valencia 79-63 -TUNÇERİ VE THORNTON'DAN TAM İSABET Efes Pilsen'de Kerem Tunçeri, kullandığı son 18 serbest atışta 18 isabet, Bootsy Thornton da 16 serbest atışta 16 isabet bularak serbest atışlarda yüzde 100'lük bir oranla mücadele ediyorlar. Lacivert-beyazlı takımda Igor Rakocevic, üst üste 58 serbest atışı sayıya çevirerek Avrupa Ligi'nde bu kategoride zirvede bulunuyor. Son oynanan Union Olimpija maçında bir 3 sayılık isabet bulan Rakocevic, Avrupa Ligi'nde 250. kez 3 sayılık basket kaydeden 9. oyuncu oldu. İki hafta once CSKA Moskova karşısında aldığı 3 ribaunt ile Avrupa Ligi tarihinde 1000 ribaunt barajını geçen 2. oyuncu olan Nikola Vujcic, Union Olimpija karşısında kaydettiği 3 isabetli serbest atışla kariyerindeki 500. serbest atış sayısına ulaştı ve bu kategoride Avrupa Ligi'nde bu sayıya ulaşan 4. oyuncu oldu. Halen 120 bloğu bulunan Hırvat oyuncu, 8 blok daha yaparsa bu kategoride 2. sırada bulunan Denis Marconato'yu yakalayacak. Son Union Olimpija maçında 2 hücum ribaundu alan Kerem Gönlüm, 2 hücum ribaundu daha alırsa, Avrupa Ligi'nde 300 hücum ribaundu barajını geçen 2. isim olacak. Bu arada, Ender Arslan, Avrupa Ligi kariyerindeki en iyi performansı 2003-2004 sezonunda yarınki maçın oynanacağı Valencia deplasmanında göstermişti. O gün karşılaşmadan 107-103 mağlup ayrılan Efes Pilsen'de Ender Arslan 25 sayı ve 11 asist ile 31 indeks puanı toplayarak kariyerinin en iyi maçını çıkarmıştı.