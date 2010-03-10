Efes Pilsen Avrupa'da 419. maçında

T24 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena ile yapacağı ''Top 16'' turu (F) Grubu 6. ve son hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 419. karşılaşmasına çıkacak.





Lacivert-beyazlılar, 1979-80 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 418 maçın 253'ünü kazanırken, 165 müsabakada ise salondan yenilgiyle ayrıldı.



Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da ULEB Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de ise çıktığı toplam 333 maçta 201 galibiyet, 132 yenilgi aldı.





Montepaschi Siena ile 4. randevu



Efes Pilsen ile Montepaschi Siena, Avrupa kupalarında yarın 4. kez karşılaşacak.



Geride kalan maçlarda Efes Pilsen 1, İtalyan takımı ise 2 kez galip geldi.



İki ekip arasında 2007-2008 sezonunda ULEB Avrupa Ligi'nde yapılan her iki maçı da İtalyan temsilcisi kazandı. Montepaschi Siena, İstanbul'da 79-76, Siena'da ise 80-67'lik skorlarla Efes Pilsen'e üstünlük kurdu.



Bu sezon İstanbul'da yapılan ULEB Avrupa Ligi maçında ise Efes Pilsen, İtalyan temsilcisini 88-78'lik skorla mağlup etti.





