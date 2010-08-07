Efes Pilsen Avrupa Ligi'nde şampiyonlarla aynı grupta

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Basketbol Erkekler Avrupa Ligi'in 2010-2011 sezonunun kuraları, bugün (8 Temmuz 2010) İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen törenle çekildi.Kura çekimi sonrasında Türk temsilcilerinden Efes Pilsen, D Grubu'nda CSKA Moskova (Rusya), Panathinaikos (Yunanistan), Power Electronic Valencia (İspanya), Armani Jeans Milano (İtalya) ve Union Olimpija Ljubljana (Slovenya) ile aynı grupta yer aldı.Fenerbahçe Ülker ise (C) Grubu'nda Regal Barcelona (İspanya), Montepaschi Siena (İtalya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Cibona Zagreb (Hırvatistan) ve Cholet Basket (Fransa) takımlarıyla mücadele edecek.