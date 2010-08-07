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Spor

Efes Pilsen Avrupa Ligi'nde şampiyonlarla aynı grupta

Euroleague'te yeni sezon öncesi gruplar belli olurken Efes Pilsen zorlu, Fenerbahçe Ülker Efes'e göre daha kolay bir gruba düştü.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - Geçtiğimiz sezon Top16'da Euroleague'e veda eden Efes Pilsen ile ilk tur maçlarıyla birlikte  Fenerbahçe Ülker'in 2010-2011 sezonu rakipleri belli oldu.

Basketbol Erkekler Avrupa Ligi Euroleague'in 2010-2011 sezonunun kuraları, bugün (8 Temmuz 2010)  İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen törenle çekildi.

Kura çekimi sonrasında Türk temsilcilerinden Efes Pilsen, D Grubu'nda CSKA Moskova (Rusya), Panathinaikos (Yunanistan), Power Electronic Valencia (İspanya), Armani Jeans Milano (İtalya) ve Union Olimpija Ljubljana (Slovenya) ile aynı grupta yer aldı.

Fenerbahçe Ülker ise (C) Grubu'nda Regal Barcelona (İspanya), Montepaschi Siena (İtalya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Cibona Zagreb (Hırvatistan) ve Cholet Basket (Fransa) takımlarıyla mücadele edecek.


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