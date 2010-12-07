-EFES PİLSEN ARMANİ JEANS MİLANO KARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi (D) Grubu'ndaki 8. hafta maçında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi Armani Jeans Milano ile karşılaşacak. Milano kentindeki Mediolanumforum'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma Skyturk ekranlarından naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Efes Pilsen 82-74'lük skorla kazandı. -RAKAMLARLA EFES PİLSEN- THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Armani Jeans Milano ile İtalya'da karşılaşacak olan Efes Pilsen'de Kerem Tunçeri, kullandığı son 22 serbest atışta 22 isabet, Bootsy Thornton da 16 serbest atışta 16 isabet bularak, yüzde 100'lük bir oranla mücadele ediyorlar. Lacivert-beyazlı takımda ayrıca, Igor Rakocevic, üst üste 58 serbest atışı da sayıya çevirerek Avrupa Ligi'nde bu kategoride zirvede bulunuyor. Avrupa Ligi tarihinde 1000 ribaunt barajını geçen 2. oyuncu olan ve blok kategorisinde halen 120 bloğu bulunan Nikola Vujcic ise 8 blok daha yaparsa bu kategoride 2. sırada bulunan Denis Marconato'yu yakalayacak. Power Electronics Valencia karşısında 2 hücum ribaundu daha alan Kerem Gönlüm de Avrupa Ligi'nde 300 hücum ribaundu barajını geçen 2. oyuncu oldu. -10. RANDEVU- THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Armani Jeans Milano ile karşılaşacak Efes Pilsen Basketbol Takımı, İtalyan temsilcisiyle tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Avrupa kupalarında daha önce yapılan 9 maçtan 8'ini Efes Pilsen, 1'ini Armani Jeans Milano kazandı. Efes Pilsen, Milano temsilcisiyle Avrupa kupalarındaki ilk temaslarını 1995-1996 sezonunda tarihe geçen maçlarda yaptı. Avrupa Radivoj Koraç Kupası finalinde karşılaşan her iki ekip arasında gülen taraf Efes Pilsen oldu. Türk temsilcisi, o dönemdeki sponsoru Stefanel olan İtalyan takımını finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendi. Milano'daki rövanşı 77-70 kaybeden lacivert-beyazlılar, sadece 1 sayı averajla rakibini geçerek, kupayı müzesine götürdü. Efes Pilsen ayrıca, ULEB Avrupa Ligi'nde 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009 ve bu sezon aynı grupta yer aldığı Armani Jeans Milano'yu 7 maçta da yenmeyi başardı. -AVRUPA KUPALARINDA 427. MAÇ- Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi Armani Jeans Milano ile yapacağı (D) Grubu 8. hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 427. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 426 maçın 257'sini kazanırken, 169 müsabakada ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de ise çıktığı toplam 341 maçta 205 galibiyet, 136 yenilgi aldı. Bu arada, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı ULEB Avrupa Ligi'nde ise 179. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 178 karşılaşmada 100 kez kazanırken, 78 kez mağlup oldu.