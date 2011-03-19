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Spor

EFES PİLSEN ANTRENÖRÜ PERASOVİC, İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A)

19 Mart 2011 21:40

-EFES PİLSEN ANTRENÖRÜ PERASOVİC, İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nin güçlü ekiplerinden Efes Pilsen'de Hırvat antrenör Velimir Perasovic, istifa etti. Perasovic, takımının ligde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 84-79 yenildiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa kararını açıkladı. Hırvat antrenör, Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında beklenmedik bir sonuç aldıklarını ifade ederek, ''Bu sonucun ardından istifa etmeye karar verdim. Çünkü beklediğimiz bir sonuç değildi. Farklı şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki tecrübemde bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulüp, önemli tecrübeler edindim. Herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun ise takımlarının aldığı kötü neticeler sonucunda Velimir Perasovic'in istifa etmeye karar verdiğini ifade ederek, ''Takımın aldığı sonuçlar doğrultusunda bu kararın daha iyi olacağını düşündük ve Perasovic'in gitmesini onayladık'' dedi. Özerhun, lacivert-beyazlı takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştıracağını söyledi.

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