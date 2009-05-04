Efes Pilsen Almanya'da



Beko Basketbol Ligi'nde liderliği garantileyen Efes Pilsen hazırlık maçları yapmak üzere Almanya'ya gitti. Burada iki hazırlık maça yapacak olan lacivet-beyazlıla Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek.



Geçtiğimiz günlerde CSKA Moskova ile özel karşılaşmalar yapan Efes Pilsen, boş durmuyor.



Beko Basketbol Ligi'nde liderliği garantileyen lacivert beyazlılar şimdi de Nymburg ve Deutsche Bank Skyliners ile iki hazırlık maçı oynayacak.



Erken saatlerde Almanya'ya giden Efes Pilsen, buradaki ilk maçını yarın TSİ 18:00'de Nymburg ile yapacak. Çek Cumhuriyeti ekibi ile oynadığı maçın ertesi günü Efes Pilsen'in rakibi ise Murat Didin'in çalıştırdığı Deutcshe Bank Skyliners.



Skyliners ile Çarşamba günü TSİ 14:00'te karşılaşacak Efes Pilsen, aynı günün akşamı 22:00'de Türkiye'ye dönecek.



