-EFES PİLSEN: 97 - PINAR KARŞIYAKA: 72 İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde 3. haftada yapılan maçta Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka'yı 25 sayı farkla 97-72 yendi ve 2. galibiyetini aldı. Mücadeleye pota altında etkili başlayan Efes Pilsen, 8. dakikada 14-13 üstünlük yakaladı. Ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-19 önde geçmesini bildi. Pınar Karşıyaka, ikinci periyoda alan savunmasıyla başladı ve ilk 3 dakikada sayı yemedi. İzmir ekibi de skor üretmekte zorlanınca 13. dakika 22-19 Efes Pilsen üstünlüğüyle geçildi. Hücum ve savunma ribauntlarında da etkili olan Efes Pilsen, 16. dakika içinde farkı 12 sayıya (34-22) çıkardı. Ancak Pınar Karşıyaka üst üste faul atışlarından sayılar buldu ve 1 dakika içinde 7-0'lık seri yaptı. Konuk ekip, 17. dakika içinde farkı 5 sayıya (34-29) indirdi. Cenk'in üçlükleriyle tekrar oyuna dönen Efes Pilsen, farkı yeniden açtı ve ilk yarıyı 13 sayı farkla 47-34 önde kapadı. Efes Pilsen'de Cenk Akyol rüzgarı ikinci yarıda da sürdü. Bu oyuncuyla üst üste üçlükler bulan lacivert-beyazlı takım, 37. dakikada farkı 20 sayıya (65-45) çıkarırken, 3. periyodu da 73-54 önde tamamladı. Rakibinin oyun disiplininden kopmasıyla farkı daha da açan Efes Pilsen, son dakikaya 27 sayı üstünlükle (97-70) girdi ve karşılaşmayı da 97-72 kazandı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Engin Kennerman xx, Samil Özel xx, Tekin Özübir xx Efes Pilsen: Kerem Tunçeri xx 8, Thornton xx, Rakocevic xx 11, Kerem Gönlüm xxx 12, Vujcic xx 14, Wisniewski xx 2, Cenk xxx 14, Ender xx 6, Nachbar xxx 19, Sinan xx 6, Ersin Dağlı xx 5 Pınar Karşıyaka: Holston xx 11, Birkan xx 10, Eldridge xx 10, Sneed xxx 17, Furkan xx 8, Stanojevic xx 11, Ahmet x 1, Alper x 4 1. Periyot: 22-19 Devre: 47-34 3. Periyot: 73-54 5 Faulle Çıkan: 32.20 Wisniewski (Efes Pilsen)