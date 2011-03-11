-EFES PİLSEN: 89 - MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 77 İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Efes Pilsen, Medical Park Trabzonspor'u 89-77 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada 6. dakikaya 9-9 berabere girilirken, Efes Pilsen'e, Medical Park Trabzonspor Ali Karadeniz ve Rasic'in sayılarıyla ile karşılık verdi. Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da karşılıklı skor bulmaya devam ederken, Efes Pilsen son saniyede Dudley'in kaydettiği basketle ilk periyodu 23-22 önde geçti. İkinci periyoda iyi başlayan Medical Park Trabzonspor, pota altında bulduğu 7-2'lik seriyle 12. dakikada 29-25 öne geçti. Bordo-mavili takım Obasohan ve Milosevic ile skor bulmaya devam ederken, Efes Pilsen Nachbar'ın basketleriyle skoru dengelemeye çalıştı. Kerem Tunçeri'nin oyuna dahil olmasıyla hareketlenen lacivert-beyazlı ekip, hızlı hücumlarla sayı üretti ve Kerem Gönlüm'ün basketiyle 18. dakikada 41-40 öne geçti. İki takımın da genel olarak kontrollü bir mücadele sergilediği ilk yarı, 46-46 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Efes Pilsen, savunmada sorun yaşayan rakibi karşısında 11-2'lik bir seri bularak, 13. dakikada 57-48 öne geçti. Ancak daha sonra savunmasını çabuk toparlayan bordo-mavili takım, pota altında Cakic ve Ali Karadeniz ile üst üste basketler bularak farkı hızla eritmeye başlarken, son çeyreğe 64-61 Efes Pilsen'in üstünlüğüyle girildi. Son periyoda Snow'un üç sayılık basketiyle başlayan Medical Park Trabzonspor skoru (64-64) eşitledi. Ancak baskılı mücadelesiyle rakibinin oyun dengesini bozan Efes Pilsen, pota altında Roberts, Kerem Gönlüm, dış atışlardan da Kerem Tunçeri ve Rakocevic ile 18-2'lik bir seri yakalayarak, 36. dakikada farkı 16 sayıya (82-66) çıkardı. Kalan sürede kontrollü bir mücadele sergileyen lacivert-beyazlı takım, ilk 3 periyodu büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı, son periyottaki muhteşem performansıyla 89-77 kazandı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Ruştü Nuran xx, Sami Özel xx, Uğur Özen xx Efes Pilsen: Ender xx 7, Rakocevic xx 13, Thornton xxx 11, Roberts xxx 13, Kerem Gönlüm xxx 12, Kerem Tunçeri xxx 13, Murray x 3, Nachbar x 5, Dudley xxx 12, Sinan x Medical Park Trabzonspor: Rasic x 3, Snow x 5, Caner x, Ali Karadeniz xxx 28, Cakic xx 9, Hadi x, Obasohan xxx 20, Milosevic xx 10, Serhat x 2 1. Periyot: 23-22 Devre: 46-46 3. Periyot: 64-61