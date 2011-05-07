-EFES PİLSEN: 86 - OLİN EDİRNE: 41 İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonun son haftasında Efes Pilsen, Olin Edirne'yi 45 sayı farkla, 86-41 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 4. dakika 7-6 Olin Edirne lehine geçildi. Efes Pilsen, Vujcic ile pota altından peş peşe sayılar bulup, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı. İkinci periyotta Efes Pilsen, Rakocevic'in etkili oyunuyla farkı artırdı. Beşinci dakikayı 28-18 önde geçen lacivert-beyazlılar, son dakikada farkı 15 sayıya (40-25) kadar çıkarıp, devreyi 40-27 önde kapadı. Üçüncü periyotta Efes Pilsen, etkili savunmasıyla rakibine, 7 dakika 22 saniye sayı izni vermedi. Lacivert-beyazlılar 19-0'lık seriye ulaşırken, Edirne temsilcisi, ikinci yarıdaki ilk sayısını 27. dakikada Seibutis ile bulabildi ve Efes Pilsen son periyoda 30 sayı (61-31) önde girdi. Efes Pilsenli oyuncuların seyircilerden büyük alkış alan basketleriyle başlayan üçüncü periyotta 34. dakika 71-33'lük skorla geçildi. Farkı kapama umudu kalmayan rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Efes Pilsen, karşılaşmayı 86-41 kazandı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Recep Ankaralı xx, Fatih Arslanoğlu xx, Aydın Karaçam xx Efes Pilsen: Kerem Tunçeri xxx 2, Thornton xxx 5, Sinan Güler xxx 8, Kerem Gönlüm xxxx 6, Vujcic xxxx 15, Ender Arslan xxx 1, Rakocevic xxx 11, Roberts xxx 4, Cenk Akyol xxx 10, Ersin Dağlı xxx 6, Murray xxx 13, Ali xxx 5 Olin Edirne: Can Akın x, Reha xx 11, Seibutis xx 8, Doliboa x 4, Samardjiski xx 11, Erdal x 3, Ginevicius x 2, Caner x, Ahmet x, Tufan x, Davud Kamer x 2 1. Periyot: 22-16 Devre: 40-27 3. Periyot: 61-31