-EFES PİLSEN: 84 - UNION OLIMPIJA: 78 İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Basketbol THY Avrupa Ligi (D) Grubu 6. maçında Efes Pilsen, Sloven rakibi Union Olimpija'yı 84-78 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, hücumda Rokocevic ile etkili oldu. Ancak Union Olimpija da uzun oyuncuları Pinkney ve Markota ile rakibine cevap verince ilk dakikalar oldukça çekişmeli geçti. Oyunda bir türlü rakibine üstünlük sağlayamayan Efes Pilsen, 5. dakikayı (11-10) önde geçti. Pota altını kapatamayan lacivert-beyazlılar, dış atışlardan buldukları sayılarla 1. periyodu 22-16 önde tamamladı. İkinci periyoda Rakocevic'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada farkı 9 sayıya çıkarmayı başardı: 25-16. Efes Pilsen, farkı açmasına rağmen zaman zaman yaptığı top kayıplarıyla rakibini maça ortak etti. 15. dakika (30-22) Efes Pilsen'in üstünlüğüyle geçildi. Ancak, hücumdan üst üste boş dönen lacivert-beyazlılar, 16. dakika içinde farkın 2 sayıya inmesine (30-28) engel olamadı. Periyodun sonlarına doğru hücum etmekte zorlanan Efes Pilsen, rakibin uzun oyuncuları Markota, Pinkney ve Gregory'i durduramayınca ilk yarıyı ancak 1 sayı farkla önde tamamladı: 36-35 İkinci yarıya Efes Pilsen oldukça kötü başladı. Rakocevic ile üst üste atışlardan yararlanamayan lacivert-beyazlılar, 4,14 dakika boyunca sayı bulamadı. Shermadini ile sürekli pota altını zorlayan ve basketler bulan konuk ekip, 25. dakikayı 38-42 önde geçti. Thornton ve Roberts'den yeterli katkıyı alamayan Efes Pilsen, savunmada da oldukça kötü bir performans sergileyince 28. dakikada rakibin farkı 8 sayıya çıkarmasına engel olamadı: 43-51. Efes Pilsen, son 1 dakika ise bambaşka bir kimliğe büründü. Kerem Tunçeri, Kerem Gönlüm ve Wisniewski ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, periyot sonunda farkı 2 sayıya indirdi: 52-54 Son periyoda salonun büyük bir bölümünü dolduran taraftarların coşkulu desteğiyle başlayan Efes Pilsen, 32. dakikada eşitliği (56-56) sağladı. Gayretli savunma yapan lacivert-beyazlılar, 34. dakikada Wisniewski'nin basketiyle yeniden öne geçmeyi başardı: 60-58. Bu dakikalarda maçta büyük çekişme yaşanırken, Sinan'ın kaptığı toplar sonrasında kazanılan sayılarla Efes Pilsen, 35. dakikada yeniden 6 sayılık farka ulaştı: 66-60 Rakibine baskılı savunma uygulayan Efes Pilsen, Nachbar, Roberts ve Sinan'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle oyunda üstünlüğünü sürdürüp 37. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 78-68. Efes Pilsen, büyük bir bölümünde zorlandığı karşılaşmadan 84-78 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, son saniyede Kerem Tunçeri'nin basketiyle rakibine ikili averajda üstünlük sağlamayı başardı. -EFES PİLSEN 100. AVRUPA LİGİ ZAFERİNİ KAZANDI- Efes Pilsen, Union Olimpija'yı mağlup ederek Avrupa Ligi'nde 100. galibiyetine imza attı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı tüm grup maçlarını da kazanarak 4'te 4 yaptı. Efes Pilsen, ilk maçı 95-90 kaybettiği rakibini 6 sayı farkla yenerek, ikili averajda rakibine üstünlük sağladı. Maçtan önce iki takım oyuncuları, özel olimpiyatlarda mücadele eden zihinsel engelli sporcularla fotoğraf çektirdiler. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Dani Hierrezuelo xx (İspanya), Oliver Krause xx (Almanya), Marcin Kowalski xx (Polonya) Efes Pilsen: Rakocevic xx 10, Wisniewski xxx 13, Thornton x 2, Kerem Gönlüm xxx 10, Vujcic xx 5, Roberts xxx 14, Kerem Tunçeri xxx 9, Nachbar xxx 10, Sinan xxx 11, Ender x, Union Olimpija: Ozbolt xx 12, Ilievski xx 12, Gregory xx 16, Pinkney xx 8, Markota xxx 11, Jagodnik xx 9, Perry x, Shermadini xxx 10, Salin x 1. periyot: 22-16 Devre: 36-35 3. periyot: 52-54 5 faulle çıkanlar: 39.12 Shermadini (Union Olimpija), 39.46 Nachbar (Efes Pilsen)