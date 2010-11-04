-EFES PİLSEN: 82 - ARMANİ JEANS MİLANO: 74 İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Efes Pilsen, THY Avrupa Ligi (D) Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano takımını 82-74 mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Efes Pilsen, Kerem Gönlüm ve Kerem Tunçeri ile bulduğu sayılarla ilk dakikalarda etkili oldu. Kerem Gönlüm, 3 dakika içinde 7 sayı bularak takımını taşıyan isim olurken, Efes Pilsen 5. dakikayı da 14-8 önde geçti. Kerem Gönlüm'ün ardından yüksek dış atış yüzdesiyle oynayan Rakocevic devreye girerek, üst üste 3 sayılık basketler buldu. Rakibinin rahat basket bulmasına engel olan lacivert-beyazlılar, 8. dakikada yakaladığı 11-0'lık seriyle farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 22-8. İlk periyot 22-10 Efes Pilsen'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda her iki ekip de çok sayıda oyuncusunu değiştirerek başladı. Efes Pilsen, Roberts'in pota altına girip zorlayarak bulduğu basketlerle farkı korumaya çalışırken, Armani Jeans Milano ise Jaaber ile dış atışlarda etkili oldu. 15. dakika ev sahibi ekibin 31-22 üstünlüğü ile geçilirken, lacivert-beyazlılar farkı yeniden açmak için yakaladıkları ivmeyi, Roberts ve Thornton'un yaptıkları hatalar nedeniyle devam ettiremediler. Thornton'un kaybettiği top sonrasında yaptığı centilmenlik dışı faul, üst üste 5 sayı olarak rakibin hanesine yazılırken, Armani Jeans Milano bitime 2 dakika kala farka 7 sayıya kadar düşürdü: 36-29 Efes Pilsen, büyük bir bölümünde iyi oynadığı ilk yarıyı, son dakikalarda rakibin yaptığı baskı sonucundaki hatalarına rağmen 10 sayı farkla önde tamamlamayı bildi: 43-33 İlk yarıda Kerem Gönlüm 13 sayı, 2 asist ve 2 ribound ile takımını taşıyan isim olurken, ilk yarıda maçın en skorer ismi olarak 14 sayı ile Armani Jeans Milano'dan Jaaber dikkat çekti. İkinci yarıya rakip takım daha iyi başlarken, Efes Pilsen hücumda üst üste hatalar yaptı. Finley ile basketler bulan konuk takım, 23. dakikada farkı 3 sayıyla kadar (46-43) indirdi. Bu dakikadan sonra toparlanmaya çalışan lacivert-beyazlılar, Rakocevic'in yeniden etkili olmasıyla 25. dakikayı 52-46 önde geçti. Jaaber'in pota altından bulduğu basketle 26. dakikada farkı 2 sayıya (52-50) düşürmeyi başaran konuk ekip, oyunda da dengeyi kurdu. 3. periyodun son bölümünde savunma direncini artıran Efes Pilsen, üst üste bulduğu basketlerle farkı yeniden 9 sayıya kadar (63-54) çıkardı. Efes Pilsen, Roberts'in sayıları ve son saniyede Nachbar'ın 3 sayılık basketiyle 15-3'lük bir seri yakalayarak, 3. periyodu 14 sayı farkla 69-55 önde tamamlamayı bildi. Son periyoda iyi başlayan Efes Pilsen, Nachbar ve Rakocevic'in basketleryile farkı 32. dakikada 16 sayıya kadar çıkardı: 73-57 3. periyodun etkili ismi Hawkins'i Sinan ile durdurmayı başaran ev sahibi ekip, zaman zaman hücumda konsantrasyon sıkıntısı yaşasa da 35. dakikayı 75-63 üstün geçti. Efes Pilsen, rakibin alan savunması karşısında zorlanırken, son 2 dakikaya 78-70'lik skorla girildi. Efes Pilsen, son anlarda kötü hücum edip basket bulamamasına rağmen İtalyan ekibin tüm çabası galibiyet için yetmedi ve lacivert-beyazlılar, iç sahada oynadığı üst üste 2. maçından da, P.E. Valencia'dan sonra Armani Jeans Milano'yu da (82-74) mağlup etmeyi başardı. -MAÇTAN NOTLAR- Maçta, 120. blokunu yapan Nikola Vujcic, Avrupa Ligi'nde en çok blok yapan 3. oyuncu unvanını elde etti. Maçta 2 ribaund alan Vujcic, 2 tane daha alması halinde Avrupa Ligi'nde 1000 barajını geçen 2. oyuncu olacak. Karşılaşmada salonun 3'te 2'sini dolduran Efes Pilsenli taraftarlar, takımlarını son saniyeye kadar coşkuyla destekleyerek galibiyette etkili oldular. Efes Pilsen'de sonradan Rakocevic, zaman zaman büyük hatalar yapmasına rağmen attığı 17 sayıyla takımının en etkili silahı olurken, Rakocevic'ten 12 dakika daha az dakika alan Kerem Tunçeri, 15 sayı kaydetti. Ev sahibi ekip, 3 sayılık atışlarda 18'de 10 isabet (Yüzde 56) kaydederken, konuk ekip, 17'de 6 isabette (Yüzde 35) kaldı. Efes Pilsen Antrenörü Velimir Perasoviç'in maçta sayı atamayan Wisniewski'yi 20 dakikaya yakın (19.23) sahada tutmasına rağmen, Ender Arslan'a hiç süre vermemesi dikkati çekti. Efes Pilsen, Armani Jeans Milona ile bugüne kadar oynadığı 8 maçın 7'sini kazanmayı başardı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Juan Carlos Mitjana xxx (İspanya), Sinisa Herceg xxx (Hırvatistan), Elias Koromilas xxx (Yunanistan) Efes Pilsen: Rakocevic xxx 17, Kerem Tunçeri xxx 15, Thornton xx 5, Kerem Gönlüm xxx 13, Vujcic xx 3, Nachbar xxx 11, Roberts xx 11, Wisniewski xx, Sinan xxx 3, Cenk xx 4 AJ Milano: Finley xx 11, Hawkins xxx 18, Maciulis xx 5, Mancinelli xx 6, Petravicius x 4, Melli xx 3, Mordente x, Jaaber xxx 19, Rocca xx 8 1. Periyot: 22-10 Devre: 43-33 (Efes Pilsen lehine) 3. Periyot: 69-55