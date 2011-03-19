-EFES PİLSEN: 79 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 84 İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Efes Pilsen, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 84-79 yenildi. Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, pota altında Thornton ile bulduğu basketlerle 3. dakikada 8-2 öne geçti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nedim ve Scales ile skoru dengelemeye çalışırken, hücumda baskılı bir mücadele ortaya koyan lacivert-beyazlı takım, Thornton ve Nachbar'ın etkili performansıyla ilk periyodu 28-16 önde geçti İkinci periyotta Nedim'i pota altında iyi kullanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, farkı eritmeye başladı. Savunmada sorun yaşayan rakibi karşısında Nedim, Grier ve Grundy ile üst üste basketler bulan konuk takım, 18. dakikada farkı 4 sayıya (38-34) indirdi. Rakibinin savunmasını aşmakta zorlanan ve ilk periyodaki baskılı mücadelesini sergileyemeyen Efes Pilsen, Nachbar ve Cenk ile dış atışlardan bulduğu basketlerle ilk yarıyı 46-43 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Grier ve Asım'ın basketleriyle başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 22. dakikada 47-46 öne geçti. Maçta uzun bir süre sayı bulmakta zorlanan Efes Pilsen, Nachbar'ın skorer oyunuyla 29. dakikada 59-57 üstünlüğü geri alırken, konuk takımda Mutlu'nun kaydettiği basket sonrası son çeyreğe 59-59 berabere girildi. Son periyoda iyi başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, savunmadaki kötü oyununu sürdüren ve çok top kaybı yapan rakibi karşısında Mutlu ve Scales'in basketleriyle 34. dakikada 71-63 öne geçti. Sinan ve Kerem'in 3 sayılık basketleriyle toparlanan Efes Pilsen, 36. dakikada farkı 2 sayıya (71-73) indirdi. Lacivert-beyazlı takım, Kerem Gönlüm'ün serbest atışlardan kazandırdığı sayılarla 39. dakikada skoru 76-76 eşitlerken, konuk takım rakibine Grier ile karşılık verdi ve son dakikaya 78-76 önde girdi. Efes Pilsen, son dakika yaptığı hücumları değerlendiremeyince, konuk takım Grier ve Scales'in etkili mücadelesi sonucunda karşılaşmadan 84-79 galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanarak, oyunu terk eden Kerem Tunçeri mücadeleye devam edemedi. Kerem Tunçeri'nin durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Bu arada Efes Pilsen Kulübü'nün davet ettiği İstanbul Engelli Yıldızlar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları da karşılaşmayı izledi. (ERC-ED-YHO) Salon: Sinan Erdem Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Turgut Işık xx, Tekin Özübir xx Efes Pilsen: Ender x 6, Rakocevic x 2, Thornton xx 12, Roberts x 2, Kerem Gönlüm xx 7, Vujcic x 4, Nachbar xxx 20, Sinan xx 9, Kerem Tunçeri xx 8, Cenk x 3, Dudley x 6 Mersin Büyükşehir Belediyesi: Grundy xxx 13, Scales xxx 18, Grier xxx 19, Nedim xxx 18, Asım x 4, Mutlu xx 9, Hakan x 3, Stimac x 1. Periyot: 28-16 Devre: 46-43 3. Periyot: 59-59 5 Faulle Çıkan: 38.19 Thornton (Efes Pilsen)