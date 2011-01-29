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Spor

EFES PİLSEN: 78

29 Ocak 2011 21:46

-EFES PİLSEN: 78 - ERDEMİR: 71 İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Efes Pilsen, Erdemir'i 78-71 yendi.  Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. 6. dakikada 15-13 öne geçen Efes Pilsen karşısında, dış şutlardan peş peşe sayılar bulan Erdemir, ilk periyodu 21-15 önde kapadı. İkinci periyoda Kerem Tunçeri ve Thornton'un sayılarıyla başlayan Efes Pilsen, 13. dakikada 22-21 öne geçti. Erdemir, Erkan'ın skorer oyunuyla yeniden öne geçip farkı 5 sayıya (27-32) kadar çıkarmasına karşın, devre 45-36 Efes Pilsen lehine tamamlandı.  Üçüncü çeyrekte Erdemir, farkı kapamak için büyük gayret sarfetti. Barbaur ve Hakan'ın sayılarıyla 24. dakikada farkı 2 sayıya çeken Erdemir, 29. dakikada Melih Yıldız'ın sayısıyla skoru 54-54'e getirmeyi başarırken, Efes Pilsen, Kerem Tunçeri'nin turnike basketiyle son periyoda 56-54 önde girdi.  Son periyoda taşınan çekişmeli mücadelenin 35. dakikası 63-63, 37. dakikası 68-68 eşitlikle geçildi. Bitime 2 dakika 40 saniye kala Thornton'un turnike basketiyle öne geçen ve ardından iyi savunma yapıp rakibine sayı şansı tanımayan Efes Pilsen, hızlı hücumlarla farkı artırıp karşılaşmadan 78-71 skorla galip ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle Efes Pilsen, üst üste 4. maçını kazanarak ligde 13. galibiyetini elde etti. Erdemir'in mağlubiyet sayısı ise 12'ye ulaştı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Recep Ankaralı xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Ahmet Tatlıcı xx Efes Pilsen: Wisniewski xx 3, Rakoçevic xxx 20, Sinan xx 4, Kerem Gönlüm xxx 15, Vujcic xx 4, Kerem Tunçeri xxx 13, Thornton xxx 14, Cenk x, Roberts xx 3, Ersin x 2 Erdemir: Hakan xxx 12, Altan xx 6, Melih xx 7, Erkan xxx 12, Thomas xx 10, Emre xx 8, Eren x, Oktay x, Berent xx 3, Barbaur xxx 13  1. Periyot: 15-21 Devre: 45-36 3. Periyot: 56-54

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