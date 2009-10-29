Efes Pilsen: 77 - Partizan: 67

Euroleague'de 2009-2010 Sezonu B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Efes Pilsen sahasında Partizan'ı konuk etti. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 77-67 kazanan lacivert beyazlılar gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Temsilcimiz'de Charles Smith 18 sayı ile en skorer oyuncumuz olurken, Preston Shumpert 17 sayı ve Igor Rakocevic 14 sayı ile mücadele etti. Partizan'da ise Maric 19 sayı ile maçın en fazla sayı üreten basketbolcusu olmayı başardı. Jan Vesely ve McCalebb 10 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.



Efes Pilsen, Partizan karşısında maça Kerem Tunçeri, Igor Rakocevic, Bootsy Thornton, Kaya Peker ve Mario Kasun 5'i ile başladı.



Efes Pilsen, Litvanya'nın Lieutovs Rytas takımına ilk hafta karşılaşmasında 77-70 mağlup olmuştu. Partizan da kendi evinde Unicaja Malaga'ya 72-64 yenilmesinin ardından Efes Pilsen'e de boyun eğdi ve ikinci maçından da mağlup ayrıldı.



1. Periyot: 15-15

2. Periyot: 35-37

3. Periyot: 57-53