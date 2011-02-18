-EFES PİLSEN: 60 - REAL MADRİD: 77 İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Basketbol THY Avrupa Ligi 2. Tur (Top 16) (G) Grubu 4. maçında Efes Pilsen, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımına 77-60 yenilerek, grubunda 2. mağlubiyetini aldı. Real Madrid, karşılaşmaya düşük şut yüzdesiyle başlayan Efes Pilsen karşısında 4. dakikayı 4-11 önde geçti. Wisnewski'nin 3 sayılık atışıyla toparlanan Efes Pilsen, Kerem Gönlüm'ün sayılarıyla farkı azalttı ve ilk periyot 13-12 konuk ekip lehine geçildi. İkinci periyotta Efes Pilsen, 5-0'lık bir seriyle başlayan Real Madrid karşısında Vujcic ve Kerem Gönlüm ile bulduğu sayılarla farkı 2 sayıya kadar (24-22) çekmeyi başardı. Tomic'in skorer oyunuyla farkı yeniden açan Real Madrid, Llull'un son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle devreyi 35-24 önde kapadı. Efes Pilsen üçüncü periyotta da hücumlarda zorlandı. Llull ve Rodriguez ile sayılar bulan konuk ekip farkı artırdı. 28. dakikada 22 sayılık (54-32) farka ulaşan Real Madrid, son periyoda 56-37 önde girdi. Son periyotta Efes Pilsen'in farkı kapama umutlarını, konuk ekip Llull'un üç sayılık atışlarıyla karşılık vererek sonlandırdı. 35. dakika 66-48 önde geçen Real Madrid, rahat bir oyun ortaya koyarak karşılaşmadan 77-60 galip ayrıldı. Efes Pilsen gruptaki ilk yenilgisini de deplasmanda Real Madrid karşısında 89-86'lık skorla almıştı. -MAÇTAN NOTLAR- Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde daha önce İstanbul'da yaptığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk kez mağlup oldu. Boston Celtics'te forma giyen milli basketbolcu Semih Erden ile şarkıcı Şebnem Ferah da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Zoran Sutulovic xx (Karadağ), Paolo Taurino xx (İtalya), Sinisa Herceg xx (Hırvatistan) Efes Pilsen: Wisniewski x 3, Thornton xx 10, Murray x 2, Vujcic xx xx 7, Kerem Gönlüm xx 8, Kerem Tunçeri xx 14, Roberts x 2, Raduljica x 3, Nachbar x 6, Sinan x 2, Ender x 3 Real Madrid: Llull xxx 17, Prigioni xxx 6, Suarez xxx 5, Reyes 10, Tomic xxx 14, Mirotic xx 2, Rodriguez xxx 8, Velickovic xx 1, Begic xx 5, Vidal xx 3, Fischer x 2, Tucker xx 4 1. Periyot: 12-13 Devre: 24-35 3. Periyot: 37-56