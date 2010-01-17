Efes Pilsen 4. torbada





Basketbol ULEB Avrupa Ligi'nde ilk tur grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler “Top 16” kuralarına çevrildi.



Kupada “Top 16” maçlarının kura çekimi, yarın TSİ 14.00'de İspanya'nın Barcelona kentinde yapılacak. Fenerbahçe Ülker'in elendiği ULEB Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Efes Pilsen, kura çekiminde Cibona Zagreb, Maroussi ve Asseco Prokom ile birlikte 4. torbada yer alacak.



Kura çekimi ile “Top 16”da eşleşecek takımlar 4'erli 4 grupta mücadele edecek. İlk turda aynı grupta oynayan takımlar bu turda eşleşmeyecek. Ayrıca aynı ülkeden en fazla iki takım aynı grupta yer alabilecek. Maçlar 27 Ocak-11 Mart tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar çeyrek finale kalacak.



Yarın çekilecek kuraların torbaları şu şekilde:



1. Torba: Regal Barcelona (İspanya), Olympiakos (Yunanistan), CSKA Moskova (Rusya), Real Madrid (İspanya)

2. Torba: Montepaschi Siena (İtalya), Unicaja Malaga (İspanya), Caja Laboral (İspanya), Panathinaikos (Yunanistan)

3. Torba: Zalgiris Kaunas (Litvanya), Partizan (Sırbistan), Maccabi Electra (İsrail), Khimki (Rusya)

4. Torba: Cibona Zagreb (Hırvatistan), Efes Pilsen (Türkiye), Maroussi (Yunanistan), Asseco Prokom (Polonya)



