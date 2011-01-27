-EFES PİLSEN 3 FARKLA YENDİ BELGRAD (A.A) - 26.01.2011 -THY Avrupa Ligi 2. tur (Top 16) (G) Grubu 2. hafta maçında Efes Pilsen, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan mt:s'yi 79-76 yendi. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikasını Efes Pilsen, 10-9 önde geçti. Efes Pilsen Rakocevic ile ev sahibi ekip ise Gist ile sayılar buldu. 10. dakikada Jawai'nin sayılarıyla öne geçen Partizan mt:s, ilk periyodu 21-19 önde kapamayı başardı. İkinci periyoda Kerem Tunçeri'nin sayılarıyla başlayan Efes Pilsen, 24-21 öne geçerken, Partizan mt:s, Katic ve Vesely'nin sayılarıyla skorda dengeyi kurdu. 14. dakika 28-28 berabere geçildi. Kerem Gönlüm'ün skorer oyunuyla yeniden öne geçen Efes Pilsen, devreyi 40-34 önde kapadı. Üçüncü periyotta Efes Pilsen, Kerem Gönlüm ve Rakocevic'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdürdü. 24. dakika 48-39 Efes Pilsen lehine geçildi. Partizan mt:s, Jawai'nin sayılarıyla 28. dakikada farkı 4 sayıya (56-52) kadar çekmeyi başarırken, Kerem Tunçeri'nin sayılarıyla farkı 7 sayıya çıkaran Efes Pilsen, son periyoda 59-52 önde girdi. Son çeyreğe Murray'ın turnike basketiyle başlayan Efes Pilsen, 32. dakikada 11 sayılık (65-54) farka ulaştı. Bu dakikadan sonra Efes Pilsen, 3 dakika sayı üretemedi. Gist ile sayılar bulan ev sahibi ekip farkı azalttı. Son dakikaya 70-69 Efes Pilsen lehine skorla girildi. Son dakikada taraftarının desteğini alan Partizan mt:s'nin öne geçme çabalarına, Kerem Tunçeri'nin sayılarıyla izin vermeyen Efes Pilsen karşılaşmadan 79-76 skorla galip ayrıldı. (G) Grubu'ndaki ikinci galibiyetini alan Efes Pilsen, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk kez deplasmanda maç kazandı. Salon: Belgrad Arena Hakemler: Juan Carlos Arteaga xx (İspanya), Marek Cmikiew xx (Polonya), Carmelo Paternico xx (İtalya) Partizan mt:s: Milosavljevic xx 8, Boziç x, Katiç xx 6, Gist xxx 19, Vesely xx 9, Jerrells xxx 15, Kecman xx 9, Klobuçar x, Luçic x, Jawai xx 10 Efes Pilsen: Wisniewski x 2, Rakoçevic xxx 23, Thornton xx 5, Kerem Gönlüm xxxx 14, Vujçic x 3, Roberts xxx 9, Kerem Tunçeri xxxx 13, Raduljica x, Nachbar x, Murray xx 6, Sinan xx 4 1. Periyot: 21-19 Devre: 34-40 3. Periyot: 59-52 MAÇTAN NOTLAR Karşılaşma öncesinde taraftarların oylarıyla en başarılı futbolcu seçilen, Galatasaray'ın da eski oyuncusu olan Partizan futbol takımından Sasa İliç'e ödül verildi. 20 bin kişilik salonu dolduran Partizan mt:s taraftarları arasında maçın son bölümünde kavga çıktı. Kavga güvenlik görevlilerince yatıştırılırken bir taraftar salonun dışına çıkarıldı. Karşılaşmada Efes Pilsen, ribaundlarda rakibine 33-31 üstünlük sağlarken, 6 ribaundla en çok ribaund alan oyuncular Gist, Jawai ve Kecman olurken, Efes Pilsen'de en çok ribaund alan oyuncu 5 ribaundla Roberts oldu.