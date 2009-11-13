Efes, Olimpiacos'a direnemedi!

T24 - Efes Pilsen, Euroleague B Grubu'ndaki dördüncü maçında Olympiakos'a deplasmanda 105-90 yenildi.



Efes, Euroleague grubundaki dördüncü maçında üçüncü yenilgisini Atina'da Olympiakos karşısında aldı.



Güçlü rakibi karşısında ikinci yarıda çözülen lacivert-beyazlılar salondan 105-90 yenik ayrıldı.



Mücadeleye iyi başlayan ve 2. dakikada 4-0 üstünlük yakalayan Efes, Kerem ve Rakocevic'in üçlükleriyle 4. dakikayı da 10-8 önde geçti. Ancak basit top kayıpları yapan lacivert-beyazlı takım, Kleiza'nın basketlerine engel olamayınca Olympiakos, 9. dakikada 21-21 beraberliği yakaladı.



Dış şutlarda iyi yüzde yakalayan Efes Pilsen, son saniyede Ender'in 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 27-24 önde tamamladı. Alan savunmasıyla rakibini durdurmaya çalışan Türk temsilcisi, Rakocevic'in 3 sayılık basketiyle 18. dakikada 8 sayılık üstünlük (46-38) yakaladı.



Ancak son bölümlerde sayı bulmakta zorlanan lacivert-beyazlı ekip, rakibinin basketlerine engel olamayınca ilk yarıyı 48-46 önde tamamlayabildi.



Karşılaşmanın 3. periyodunda hücumlarda etkisiz kalan Efes Pilsen, üstünlüğü rakibine kaptırdı. Kerem ve Kasun ile oyuna tutunmaya çalışan lacivert-beyazlı takım, Bourousis'in basketlerine engel olamayınca, 3. periyodu 76-69 geride tamamladı.



Efes Pilsen, son periyotta oyundan tamamıyla koptu. Savunma yapamayan, hücumda da etkisiz kalan lacivert-beyazlı takım, farkın açılmasını engelleyemedi. Olympiakos, Vasilopoulos'un 3 sayılık basketiyle 33. dakikada farkı 13 sayıya (88-75) çıkardı.



Efes Pilsen, son bölümde oyuna ortak olmaya çalıştıysa da potasında gördüğü basketlerle karşılaşmadan 15 sayı farkla 105-90 yenik ayrıldı.



Efes Pilsen'de 20 top kaybı



Olympiakos'ta 23 sayı üreten Bourousis maçın en skorer ismi olurken, Efes Pilsen adına en fazla sayıyı 15'er sayıyla Kasun ve Rakocevic üretti. Karşılaşmada Efes Pilsen 20 top kaybıyla oynadı.



Karşılaşma öncesinde ülke marşları okunurken, Yunanlı taraftarlar, İstiklal Marşı'nı ıslıkladı. Maç öncesi her iki ekip oyuncuları özel olimpiyatlara yönelik tişörtlerle sahaya çıktılar.



Maçın 3. periyodunun bitmesinin ardından Efes Pilsenli oyuncular ve antrenör Ergin Ataman, bir süre hakemlere itirazda bulundular. Maçın hakemleri zaman zaman verdikleri çelişkili kararlarla iki takımın tepkisini çektiler.



OLYMPİACOS: 105 - EFES PİLSEN: 90



Salon: Barış ve Dostluk



Hakemler: Romualdas Brazauskas (Litvanya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya)



Olympiacos: Beverley 6, Teodosiç 6, Kleiza 20, Vasilopoulos 18, Schortsanitis 11, Vujciç 10, Papaloukas 4, Bourousis 23, Halperin 3, Papanikolaou 4



Efes Pilsen: Kerem Tunçeri 13, Thornton 13, Rakoçeviç 15, Kaya 2, Santiago 7, Kasun 15, Sinan 2, Ender 6, Nachbar 10, Smith 7



1. Periyot: 24-27

Devre: 48-46 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 76-69

Beş Faulle Çıkanlar: Kaya 33.22, Santiago 34.55 (Efes Pilsen)