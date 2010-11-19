Efes öldü öldü dirildi

T24- THY Avrupa Ligi D Grubu maçında temsilcimiz Efes Pilsen, CSKA Moskova'yı 86-72 yenerek evindeki 3. maçından da galip ayrıldı.



Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi (D) Grubu 5. hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 86-72 yendi. Lacivert-beyazlı takım, grupta 3. galibiyetini elde etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, pota altında bulduğu basketlerle 4. dakikada 8-0 öne geçti. İlk basketini karşılaşmada 5. dakika tamamlanmak üzereyken bulan CSKA Moskova karşısında savunmada oldukça sert bir mücadele sergileyen lacivert-beyazlı takım, 6. dakikada Wisniewski'nin 3 sayılık basketiyle durumu 13-2 yaptı. Oyunun kontrolünü eline geçiren ev sahibi takım, Rakocevic ve Vujcic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 26-16 üstün geçti.



Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Efes Pilsen, Rakocevic ve Roberts ile 9-0'lık bir seri bularak, 13. dakikada farkı 19 sayıya kadar (35-16) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım daha sonra hücumda zorlanıp, savunmasında da zaman zaman açıklar verirken, Rus ekibi, Gordon ve Marjanovic'in basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada farkı 10 sayıya (35-25) indirdi. Ancak Efes Pilsen'de sonradan oyuna dahil olan Nachbar, pota altında üst üste bulduğu basketlerle takımının tekrar oyuna ağırlığını koymasını sağladı ve lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı da 48-35 önde tamamladı.



Maçın ikinci yarısına Rakocevic'in basketleriyle başlayan Efes Pilsen, 22. dakikanın hemen başına skoru 53-35 yaptı. Konuk takım, Vorontsevic ve Marjanovic ile farkı eritmeye çalışırken, Rakocevic ve Vujcic ile etkili olan lacivert-beyazlı takım 27. dakikada 63-48 üstünlüğünü sürdürdü. Ancak daha sonra hem savunma hem de hücumda oldukça dağınık bir görüntü sergileyen Efes Pilsen karşısında üst üst basketler bulan Rus temsilcisi, farkı hızla eritmeye başladı. CSKA Moskova, 12-0'lık seriyle farkı 3 sayıya kadar (63-60) indirirken, son çeyreğe bu skorla girildi.



Son çeyreğe hızlı başlayan CSKA Moskova, Sokolov ve Holden'in kaydettiği basketlerle 31. dakikada maçta ilk defa öne geçti: 63-64. Ancak daha sonra Kerem Tunçeri'nin kritik 3 sayılık basketiyle üstünlüğü geri alan lacivert-beyazlı takım, Roberts ile sayı bulmaya devam ederek 37. dakikada skoru 75-66 yaptı. Kerem Tunçeri ve Roberts'in muhteşem oyunlarıyla güzel bir geri dönüş yapan Efes Pilsen, 38. dakikaya 80-66 önde girdi.



Kalan bölümde de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren lacivert-beyazlı takım, karşılaşmadan 86-72 galip ayrıldı. Efes Pilsen, böylece gruptaki 3. galibiyetini elde ederken, grupta son sırada yer alan CSKA Moskova 4. mağlubiyetini almış oldu.



Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 21 sayıyla Rakocevic olurken, Efes Pilsen'de 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.







EFES PİLSEN: 86 - CSKA MOSKOVA: 72

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya) Paolo Taurino (İtalya), Sasa Maricic (Sırbistan)

Efes Pilsen: Wisniewski 3, Rakocevic 21, Thornton 5, Kerem Gönlüm 2, Vujcic 14, Kerem Tunçeri 8, Roberts 13, Sinan 8, Nachbar 12

CSKA Moskova: Holden 5, Langdon 9, Gordon 14, Vorontsevic 15, Sokolov 6, Khryapa 4, Marjanovic 13, Smodis, Shved 4, Kurbanov 2

1. Periyot: 26-16

Devre: 48-35 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 63-60



(ntvspor.net'in haberi)





