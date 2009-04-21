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Spor

Efes Moskova yolcusu

21 Nisan 2009 18:52


Beko Basketbol Ligi'ni lider olarak tamamlamayı garantileyen Efes Pilsen, CSKA Moskova ile hazırlık maçları oynamak için Perşembe günü Rusya'ya gidecek. 

Beko Basketbol Ligi'ni lider olarak tamamlamayı garantileyen Efes Pilsen, CSKA Moskova ile hazırlık maçları oynamak için Perşembe günü Rusya'ya gidecek.

Efe Pilsen, bu sezon Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Rus ekibi CSKA Moskova’nın davetlisi olarak Moskova'ya gidecek ve 23-24 Nisan'da iki karşılaşma oynanacak.

Efes Pilsen ile CSKA Moskova arasındaki ilk karşılaşma 23 Nisan Perşembe günü TSİ 17.30'da oynanacak. Karşılaşma Universal Spor Salonu'nda seyircisiz yapılacak.

İki ekip arasında oynanacak ikinci karşılaşma ise 24 Nisan Cuma günü yine aynı salonda TSİ 17.00’de başlayacak.

Tam kadro olarak Moskova'ya gidecek Efes Pilsen, 25 Nisan Cumartesi günü Moskova'dan Antalya'ya geçecek ve Beko Basketbol Ligi'nde Pazar günü oynayacağı Kepez Belediyesi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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