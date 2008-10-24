Efes kazanmayı bildi

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ULEB Erkekler Avrupa Ligi 1. Tur B Grubu ilk hafta maçında Efes Pilsen, Sırbistan'ın Partizan Igokea takımını 61-60 yendi.Efes Pilsen, maçın ilk 6 dakikasını Kaya, Kerem ve Vujanic'in pota altından ürettiği sayılarla 8-2 önde geçti. Konuk takım, Velickovic ve Tepic ile bulduğu sayılarla 7. dakikada 8-8 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde iyi savunma yapan Partizan Igokea, ilk periyodu 14-11 önde tamamladı.İkinci periyoda iyi başlayan Efes Pilsen, Thornton ve Cenk'in sayılarıyla 13. dakikada 17-17 beraberliği sağladı. Adam adama iyi savunma yapan ev sahibi ekip, 13. dakikada 20-17 üstünlük sağladı ve hücumları iyi değerlendirerek farkı 19. dakikada 15 sayıya (35-20) çıkardı. Bu çeyrekte iyi mücadele eden Efes Pilsen, devreye 35-24 önde girdi.İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Efes Pilsen, Vujanic ve Kerem ile pota altından sayı üretmeyi sürdürdü ve son periyoda 49-37 önde girdi.Son çeyreğe iyi başlayan Sırbistan temsilcisi, ilk 6 dakikada Rakocevic ve Velickovic'in sayılarıyla 14-4'lük bir seri yakalayarak 36. dakikada farkı 2 sayıya (53-51) indirdi. Konuk ekip, bitime 2 dakika kala da 55-55 beraberliği sağladı. Kalan süre çekişmeli geçerken, Efes Pilsen, karşılaşmadan 61-60 galip ayrıldı.Salon: Abdi İpekçiHakemler: Fabio Faccehini xxx (İtalya), Christos Shristodoulou xxx (Yunanistan), Oscar Perea xxx (İspanya)Efes Pilsen: Vujanic xxx 17, Thornton xxx 10, Smith xxx 7, Kerem xxx 9, Kaya xxx 9, Ender xx, Cenk xx 6, Kakiouzis x 3, Sinan xPartizan Igokea: Tepic xx 7, Rasic x 2, Velickovic xxx 16, Lasme xx 11, Vitkovac x 4, Vranes x 2, Vesely x, Rakocevic xx 10, Bozic x, Tripkovic x 3, Milosevic x 5, Aleksic x1. periyot: 11-14İlk yarı: 35-24 (Efes Pilsen lehine)3. periyot: 49-375 Faulle Çıkan: 32.31 Milosevic (Partizan Igokea)