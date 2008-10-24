T24 LogoT24 Logo
Spor

Efes kazanmayı bildi

Euroleague'deki temsilcilerimizden Efes Pilsen, B Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ın Partizan Igokea takımını 61-60 yendi.

24 Ekim 2008 03:00


Euroleague'deki temsilcilerimizden Efes Pilsen, B Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ın Partizan Igokea takımını 61-60 yendi.

ULEB Erkekler Avrupa Ligi 1. Tur B Grubu ilk hafta maçında Efes Pilsen, Sırbistan'ın Partizan Igokea takımını 61-60 yendi.

Efes Pilsen, maçın ilk 6 dakikasını Kaya, Kerem ve Vujanic'in pota altından ürettiği sayılarla 8-2 önde geçti. Konuk takım, Velickovic ve Tepic ile bulduğu sayılarla 7. dakikada 8-8 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde iyi savunma yapan Partizan Igokea, ilk periyodu 14-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Efes Pilsen, Thornton ve Cenk'in sayılarıyla 13. dakikada 17-17 beraberliği sağladı. Adam adama iyi savunma yapan ev sahibi ekip, 13. dakikada 20-17 üstünlük sağladı ve hücumları iyi değerlendirerek farkı 19. dakikada 15 sayıya (35-20) çıkardı. Bu çeyrekte iyi mücadele eden Efes Pilsen, devreye 35-24 önde girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Efes Pilsen, Vujanic ve Kerem ile pota altından sayı üretmeyi sürdürdü ve son periyoda 49-37 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Sırbistan temsilcisi, ilk 6 dakikada Rakocevic ve Velickovic'in sayılarıyla 14-4'lük bir seri yakalayarak 36. dakikada farkı 2 sayıya (53-51) indirdi. Konuk ekip, bitime 2 dakika kala da 55-55 beraberliği sağladı. Kalan süre çekişmeli geçerken, Efes Pilsen, karşılaşmadan 61-60 galip ayrıldı.


EFES PİLSEN: 61 - PARTIZAN IGOKEA: 60

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Fabio Faccehini xxx (İtalya), Christos Shristodoulou xxx (Yunanistan), Oscar Perea xxx (İspanya)

Efes Pilsen: Vujanic xxx 17, Thornton xxx 10, Smith xxx 7, Kerem xxx 9, Kaya xxx 9, Ender xx, Cenk xx 6, Kakiouzis x 3, Sinan x

Partizan Igokea: Tepic xx 7, Rasic x 2, Velickovic xxx 16, Lasme xx 11, Vitkovac x 4, Vranes x 2, Vesely x, Rakocevic xx 10, Bozic x, Tripkovic x 3, Milosevic x 5, Aleksic x

1. periyot: 11-14

İlk yarı: 35-24 (Efes Pilsen lehine)

3. periyot: 49-37

5 Faulle Çıkan: 32.31 Milosevic (Partizan Igokea)


GÜNÜN SONUÇLARI   
 Air Avellino - Olympiacos
69 - 83
 Cibona - Maccabi Electra
81 - 79
 SLUC Nancy - Barcelona
54 - 82
 Alba Berlin - Lottomatica Roma
68 - 63
 DKV Joventut - Union Olimpija
81 - 64
 Real Madrid - Panionios
87 - 66
 Efes Pilsen - Partizan
61 - 60

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24