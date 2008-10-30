Efes istediğini aldı

TOPLU SONUÇLAR Asseco Prokom - SLUC Nancy 91

62 Panionios - CSKA Moscow 52

86 Partizan - Real Madrid 81

77 AJ Milano - Efes Pilsen 71

81

Euroleague'de ilk hafta Partizan Igokea'yı İstanbul'da 61-60'lık skorla geçen Efes Pilsen, ameliyat olan Mario Kasun'un forma giymediği maçta Armani Jeans Milano'yu deplasmanda 81-71 mağlup etti.Karşılıklı basketlerle geçilen ilk dakikaların ardından 4. dakikanın başında Kaya ile bulduğu 2 sayı ile 7-6 öne geçen Efes Pilsen, 5. dakikanın son saniyelerinde Vujanic'in 3'lüğüyle 13-8 öne geçti.Mücadeleyi bırakmayan İtalyan ekip 2 dakikalık sürede lacivert-beyazlı ekibe sayı attırmayıp Thomas ile bulduğu 3'lükle 7. dakikada skoru 13-13 eşitledi. Karşılıklı basketlerle gelinen son dakikada bitime 7 saniye kala Vujanic'in ile basket faulden kazandırdığı 3 sayıyla 20-17'lik üstünlüğü yakalayan Efes Pilsen ilk periyotu bu sonuçla önde tamamladı.İkinci periyota da iyi giren Efes Pilsen rakibi karşısında üstün bir oyun sergilerken, 13. dakikada Kakiouzis'in 3'lüğüyle maçta 8 sayı üstünlük yakaladı: 28-20. Farkı kapatmaya çalışa rakibi karşısında tam saha baskıyla etkili olmaya çalışan lacivert-beyazlı ekip yine Kakiouzis'in 17. dakikadaki 3'lüğüyle 33-25 ile farkı 8 sayıda tutmasını bildi. Dışarıdan atışlarla skor üstünlüğünü elinde tutan Efes Pilsen, karşılaşmanın ilk yarısını 10 sayı farkla 43-33 önde kapattı.Efes Pilsen ilk yarıda rakibine ribaundlarda 18-16, 3 sayılık atışlarda 6-2 ve serbest atışlarda 13-5'lik üstünlük sağladı. 2 sayılık atışlarda ev sahibi ekip 11-6 önde yer aldı.İkinci yarıya etkili başlayan Efes Pilsen, dış atışlardaki yüksek isabet oranıyla farkı giderek açtı ve Thornton'un 16. dakikanın içinde bulduğu 3'lükle maçta 19 sayı farka (58-39) ulaştı. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı ekip, 3. periyotu da 65-49 önde geçti.Son periyottaki mücadelesiyle maça ortak olmaya çalışan Armani Jeans Milano, 38. dakikada Thomas'ın (72-66), 39. dakikada da Hawkins'in 3'lükleriyle (75-69) skoru iki kez 6 sayı farka kadar düşürdü. Bu dakikalarda Vujanic sayılarıyla etkili olan Efes Pilsen, tehlikeli dakikalarda kontrolü elinde tutarak maçı 81-71 kazandı.Efes Pilsen karşılaşmada rakibine ribaundlarda 33-30, 3 sayılık atışlarda 12-8, serbest atışlarda 17-11 üstünlük sağlarken, ev sahibi ekip 2 sayılık atışlarda 18-14 önde yer aldı.Lacivert-beyazlılar bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da kazandı. Efes Pilsen bu sezon Avrupa Ligi'nde aynı zamanda ilk deplasman maçında da galibiyet elde etti.Efes Pilsen’de Milos Vujanic 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Bootsy Thornton 17, Charles Smith 14, Kakiouzis 12 sayı, Kerem Gönlüm 10 sayı – 9 ribauntla oynadı.İtalyan ekibinde ise Hawkins 20 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, Thomas 14 sayı, Mordente 13 sayıyla katkı yaptı.Öte yandan, C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Ülker ise, ikinci maçında bugün saat 21.15'te Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.Salon: DatchforumHakemler: Romualdas Brazauskas xxx (Litvanya), Dubravko Muhvic xxx (Hırvatistan), Garcia Gonzalez xxx (İspanya)Armani Jeans Milano: Sangare x 2, Hawkins xxx 20, Thomas xxx 14, Hall xxx 10, Rocca xx 7, Beard xx 4, Mordente xxx 13, Katelynas xx 1, Filloy xEfes Pilsen: Vujanic xxx 19, Smith xxx 14, Thornton xxx 17, Kerem xxx 10, Kaya xx 3, Ender xx 4, Kakiouzis xxx 12, Sinan x, Cenk xx 21. Periyot: 17-20Devre: 33-43 (Efes Pilsen lehine)3. Periyot: 49-65