Efes istediğini alamadı

THY Euroleague'de Real Madrid'e konuk olan Anadolu Efes rakibine erken teslim olduğu maçta 88-66 mağlup oldu. Bu yenilgiyle ikincilik şansını kaybeden temsilcimiz CSKA'nın Pana'yı devirmesiyle E Grubu'nu 3. tamamladı ve TOP 8'de Olympiakos'un rakibi oldu.

THY Euroleague TOP 16 Turu son hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk oldu. Maça erken havlu atan lacivert-beyazlılar grup üçüncülüğü için Atina'dan gelecek CSKA Moskova'nın galibiyet haberini bekledi.

Anadolu Efes, İspanya'da 88-66 mağlup olduğu gecede CSKA Moskova Panathinaikos'u devirince Anadolu Efes E Grubu'nu 3. tamamladı ve TOP 8'de Olympiakos ile eşleşti.

Real Madrid'de Sergio Llull 16 sayı-6 asist, Rudy Fernandez 15, Jaycee Carroll ise 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken Anadolu Efes'te Jordan Farmar'ın 11, Lucas Gordon'ın 10 sayısı yeterli olmadı.

Maçın ilk dakikalarında Real Madrid boyalı alandan sayılar üretirken Anadolu Efes uzunlara top indirmekte epey zorlandı. Rakip alanda top paylaşımını iyi yapamayan temsilcimiz çeyreğin son bölümünde Real Madrid'in dış atışlarına engel olmayınca periyodu 25-14 geride kapattı.

İkinci periyoda kenardan gelen Jaycee Carroll'ın 7 sayısıyla başlayan Real Madrid farkı 16'ya kadar çıkardı. Çeyreğin ortalarında savunmada toparlanan Anadolu Efes hücumda doğru organizasyonları gerçekleştiremeyince İspanyol rakibini yakalama şansını değerlendiremedi. Temsilcimizin çeyreğin sonundaki düşen savunma direncini iyi değerlendiren Madrid ekibi kolay sayılar buldu ve devreyi 47-30 önde noktaladı.

Üçüncü çeyreğe sert savunmayla başlayan Anadolu Efes rakibine sayı şansı vermedi ve 7-0'lık bir seri yakalayarak Real Madrid'e molayı aldırdı. Mola dönüşü pota altından sayılar bulan Real Madrid 8-0'lık seri yakalayarak temsilcimizin periyod başında yakaladığı avantajı elinden aldı. Maçın ilk yarısında yakaladığı sayı farkının verdiği rahatlıkla oyunun kontrolünü elinde tutan Madrid ekibi, Anadolu Efes'in 11'e indirdiği farkı 18'e çıkararak son periyoda 65-48 önde girmeyi başardı.

Oyun genelinde oyun disiplini sahaya yansıtamayan Anadolu Efes son çeyrekte de aynı görünümdeydi. Maçın kopmasıyla birlikte Real Madrid son bölümde rahat oyun sergiledi ve Anadolu Efes'i 88-66 mağlup etti.

Alınan sonuçlar sonrası Turkish Airlines Euroleague'de TOP 8 eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

CSKA Moskova - Caja Laboral

Olympiakos - Anadolu Efes

Barcelona - Panathinaikos

Real Madrid - Maccabi Tel Aviv

Salon: Palacio de Deportes Comunidad de Madrid

Hakemler: Ilija Belesovic (Sırbistan), Sreten Radovic (Hırvatistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna)

Real Madrid: Llull 16, Fernandez 15, Suarez 2, Mirotic 11, Begic 9, Slaughter 10, Carroll 14, Rodriguez 2, Reyes 7, Hettsheimeir

Anadolu Efes: Farmar 11, Lucas 10, Shipp 8, Savanovic 8, Semih Erden 5, Vujacic, Barac 6, Sinan Güler 1, Kerem Gönlüm 8, Kerem Tunçeri 2, Doğuş Balbay 7

1. periyot: 25-14

Devre: 47-30

3. periyot: 65-48