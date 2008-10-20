Efes ilk maçta çarpıldı!..

Seyircisinin de desteğini alan evsahibi Banvit, oyuna iyi başladı. İlk 2 dakikayı 7-2 önde kapatan Banvit, özellikle Crispin'in dış atışlarda yakaladığı yüksek şut isabetiyle, ilk çeyreği 12 sayı farkla 30-18 önde geçti.Savunma ve hücumda toparlanan konuk ekip, 7-0'lık bir seriyle 2. periyoda başladı. Efes Pilsen, Thornton'un sayılarıyla bir ara farkı 5 sayıya (42-38) kadar indirse de devre, ev sahibi takımın 9 sayılık üstünlüğüyle (52-43) tamamlandı.3. periyodun başında Efes Pilsen, Johnson ve Williams ile pota altında başarılı olan evsahibi takıma Smith ve Kakiouzis ile karşılık verdi. Konuk takım, 23. dakikaya kadar farkı (60-51) korusa da Crispin ve Agudio'nun sayılarına engel olamayınca çeyreği 80-64 geride kapattı.Efes Pilsen, son periyotta farkı kapatmaya çalışsa da evsahibi takım yakaladığı skor avantajını kaybetmeyerek, sahadan 105-91 galip ayrıldı.Ev sahibi ekipte 35 sayı-10 asistle oynayan Joseph Crispin maça damgasını vururken, Antonio Marcus Agudio da 19 sayı-6 ribauntla katkı yaptı.5 oyuncusunun çift haneli sayıları görmesine karşın iddialı başladığı sezona yenilgiyle 'merhaba' diyen Efes Pilsen'de ise en etkili oyuncu 19 sayı-3 ribauntla oynayan Cenk Akyol oldu.Salon: Banvit Kara Ali AcarHakemler: Murat Biricik xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Alper Özgök xxxBanvit: Crispin xxxx 35, Erkan xx 7, Williams xx 11, Johnson xx 6, Yunus xxx 20, Caner x 2, Yiğitcan x, Agudio xxx 19, Umut Yenice xx 5, Oktay Yılmaz xEfes Pilsen: Smith xx 12, Shumpert x 2, Kerem Gönlüm xx 4, Vujanic xxx 21, Sinan Güler x 2, Thornton xxx 14, Kaya Peker xx 11, Kakiouzis x 4, Ender Arslan xx 2, Cenk Akyol xxx 19, Engin Atsür x1. periyot: 30-18Devre: 52-43 (Banvit lehine)3. periyot: 80-64Beş faulle çıkan: 39.23 Yunus (Banvit)