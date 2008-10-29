Efes ikide iki peşinde



Euroleague’de D Grubu’ndaki temsilcimiz Efes Pilsen, grubundaki ikinci maçında bu gece deplasmanda İtalya’nın Armani Jeans Milano takımıyla karşı karşıya gelecek.



Grubundaki ilk maçında geçtiğimiz hafta Sırbistan’ın Partizan takımını 61 - 60 mağlup eden lacivert - beyazlılar, yine ilk hafta Rusya’nın CSKA Moskova takımına rakip sahada 90 - 64 kaybeden Armani Jeans ile TSİ 22.00’de Milano’da oynayacak. Dün sabah Milano’ya giden Efes’in zorlu mücadelesi Skytürk’ten naklen yayınlanacak.

Sakatlıklar can sıkıyor



Lacivert - beyazlı takıma bu sezon başında Barcelona’dan büyük umutlarla transfer olan ancak sezon başlamadan sakatlanan Hırvat pivot Mario Kasun’un ameliyat olacağı ve sahalardan üç ay daha uzak kalacağı ifade edildi. El bileğinde çatlak olan ve iyileşme süreci uzayan yıldız pivota dün yapılan kontrolde, çatlağın tam olarak kaynamadığı ve ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı. Kasun’un ameliyat nedeniyle üç ay daha sahalardan uzak kalacak olması üzerine teknik ve idari kadronun yeni bir yabancı pivot arayışına girdiği öğrenildi. Bu arada, yine ayak bileğinden sakatlığı bulunan ABD’li forvet Preston Shumpert’in de sahalara dönüşünün üç hafta sarktığı belirtildi.





