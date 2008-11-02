Efes hız kesmedi: 73-81



Hafta içi Euroleague'de Armani Jeans Milano'yu mağlup eden Efes Pilsen, Beko Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni deplasmanda 81-73 yendi.





Beko Basketbol Ligi'nde Efes Pilsen, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni 81-73 yendi.



Mücadeleye etkili başlayan Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, Dunn ile bulduğu sayılarla 6. dakikayı 9-7 önde geçti. Karşılıklı basketlerle gelinen son dakikada bitime 3 saniye kala, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nde Volkan'ın bulduğu 3 sayı ile periyot 22-22 eşitlikle tamamlandı.



2. periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Vujanic ve Mack'in sayılarıyla 11. dakika, 25-25 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra Mack ve Ibekwe ile etkili olan Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 16. dakikada 35-33 öne geçti. Periyotun sonlarına doğru Vujanic'in devreye girmesiyle Efes Pilsen, devreyi 3 sayı farkla 48-45 önde bitirdi.



3. periyoda üst üste bulduğu sayılarla etkili başlayan konuk ekip Efes Pilsen, 24. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: (50-58) Efes Pilsen'de, Ender'in de devreye girmesiyle 27. dakikada fark 14 sayıya kadar çıkarken, skor da 51-65 oldu. Bu çeyrekte 67-57 Efes Pilsen'in üstünlüğü ile sona erdi.



Son periyoda da Efes Pilsen etkili başladı. Thornton ve Engin'in sayılarıyla 34. dakika, 74-59 Efes Pilsen'in üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren ve pota altından sayılar üreten ev sahibi Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, 37. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi. Son dakikaları büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Efes Pilsen, 81-73 kazandı.



Efes Pilsen'de Charles Smith 16 sayı – 10 ribaunt, Kerem Gönlüm de 10 sayı – 12 ribauntla oldukça etkili bir performans sergilediler. Ev sahibi Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nde ise Ibekwe 20 sayı – 13 ribaunt, Mack ise 21 sayıyla mücadele etti.





ATAMAN: İYİ OYNAMADAN KAZANDIK



Efes Pilsen Antrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Konya'da beklediklerinden daha dirençli bir takımla karşılaştıklarını ifade ederek, ''Seyircinin desteğiyle salonda çok güzel bir atmosfer vardı. İstediğimiz oyunu ancak üçüncü periyotta sergileyebildik. Bu periyotta ortaya koyduğumuz oyunu maçın başında sergilememiz lazımdı. İyi oynamadan kazandık. Hafta içinde Avrupa'da oynadığımız maç nedeniyle takım üzerinde yorgunluk vardı. Yine de deplasmanda galip geldiğimiz için sevinçliyiz'' diye konuştu.



KARADAĞ: MÜCADELEMİZ GALİBİYETE YETMEDİ



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi Antrenörü Cengiz Karadağ ise, Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip olan Efes Pilsen'e karşı verdikleri mücadelenin, kazanmak için yetmediğini söyledi.



Karadağ, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, üçüncü periyotta verilen mücadelenin kazanmak için yetmediğini belirterek, ''Efes Pilsen haklı bir galibiyet elde etti. Türkiye'nin en iyi kadrosuna karşı mücadelemiz kazanmak için yetmedi. Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oldu. Bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum'' dedi.





MUTLU AKÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 73 - EFES PİLSEN: 81



Salon: 19 Mayıs



Hakemler: Ersan Ergüler xxx, Turgut Işık xxx, Serkan Sert xxx



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: İlker xx 5, Mack xxx 21, Volkan x 3, Murat x, Ufuk xx 4, Berkay x 3, Dunn xx 7, Saunders xxx 8, Emre x, Ibekwe xxx 20, İsmail x 2



Efes Pilsen: Smith xxx 16, Barış x, Vujanic xxx 12, Thornton xxx 14, Kerem xxx 11, Kaya xx 7, Sinan x, Engin x 2, Kakiouzis xxx 8, Ender xxx 11, Cenk xx, Shumpert x



1. periyot: 22-22



Devre: 48-45 (Efes Pilsen lehine)



3. periyot: 57-67



