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Spor

EFES FARKLI GALİP İZMİR (A.A)

25 Aralık 2010 19:23

-EFES FARKLI GALİP İZMİR (A.A) - 25.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Efes Pilsen, deplasmanda Bornova Belediye'yi 95-64 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyot Nagys ve Sinan Güler'in etkili oyununa sahne oldu. 5. dakikası 12-12 beraberlikle geçilen karşılaşmada Efes Pilsen'in ataklarına yanıt veremeyen Bornova Belediye 8. dakikada 6 sayı geriye düştü. (17-23) Efes Pilsen, etkili ataklarıyla ilk periyodu Esrin ve Wisniewski'nin sayılarıyla 19-27 önde tamamladı. İkinci periyotta da Ersin ve Nachbar'ın basketleriyle arayı açan Efes Pilsen, 15. dakikayı 7 sayı farkla geçti. (28-35) Bu periyodun son saniyelerinde hakem Emin Moğolkoç'un faul kararına ısrarla itiraz eden Bornova Belediye'nin antrenörü Ajlan Kavasoğlu teknik faul aldı. Nachbar'ın faul ve teknik faul atışlarıyla ilk yarı 35-49 sona erdi. 3. periyotta da etkili oyununa devam eden Efes Pilsen, Sinan Güler ve Wisniewski'nin sayılarıyla 25. dakikayı 42-57 önde geçti. Efes Pilsen, Rakocevic'in isabetli dış atışlarıyla son periyoda 25 sayı farkla 49-74 önde girdi. Son periyotta da etkili oyunun sürdüren Efes Pilsen'de Ender ve Nachbar'ın sayılarına pota altında Roberts da eşlik edince 36. dakikada gark 30'a çıktı. (55-85)  Karşılaşma Efes Pilsen'in 95-64 üstünlüğüyle sona erdi. Salon: Halkapınar Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Uğur Özen xx Bornova Belediye: Nagys xxx 15, Pertev x 3, Ümit x 5, Roll xxx 11, Soner xx 10, Serdar x 3, Umutcan x 3, Murat x 3, Francis xx 8, Yavuz x 3  Efes Pilsen: Rakocevic xxxx 20, Roberts xxx 12, Ender xxx 8, Vujcic xxx 6, Sinan xxx 16, Wisniewski xx 8, Cenk x, Nachbar xxx 15, Ersin xx 8, Ali Işık x 2 1.Periyot: 19-27 Devre: 35-49 3.Periyot: 49-74

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