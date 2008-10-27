Efes, Euroleague'e odaklandı





Beko Basketbol Ligi'ne Bandırma Banvitspor yenilgisiyle başlanılmasının ardından ikinci haftada OYAK Renault'yu 95-57 mağlup eden Efes Pilsen, ULEB Erkekler Avrupa Ligi'ndeki Armani Jeans Milanı maçı öncesi moral buldu.



Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, OYAK Renault'yu 38 sayı farkla yendikleri karşılaşmada çok iyi oynadıklarını anlatarak, ''Rakibimiz, ilk periyottan itibaren uyguladığımız baskıya karşılık veremedi. Oyunu çok rahat kontrol ederek kazanmayı bildik. İyi oynadığımız rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu tempomuz korumak ve gelecek karşılaşmalarda sürdürmek istiyoruz'' diye konuştu.



ULEB Erkekler Avrupa Ligi'nde deplasmanda yapacakları Armani Jeans Milano maçının önemini de vurgulayan Özerhun, ''Önünüzde çok zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz güçlü bir ekip. Biz hedeflerimiz doğrultusunda galibiyet için Milano'ya gideceğiz ve umarım bu galibiyeti alırız. Çok dikkatli olmalı ve oyunun her anında çok iyi oynamalıyız'' ifadelerini kullandı.







