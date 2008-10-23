Efes Euroleague sahnesinde

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Efes Pilsen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonundaki ilk maçını bugün İstanbul'da Sırp temsilcisi Partizan Igokea ile yapacak.Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'de başlayacak.Efes Pilsen'de sakatlığı devam eden Mario Kasun ve Barış Hersek karşılaşmada forma giyemeyecek.Geçen hafta sonunda Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında ayak bileği burkulan Preston Shumpert'in durumu ise maç saatinde belli olacak.Lacivert-beyazlı takımın genel menajeri Engin Özerhun, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, ''Partizan'ı yenerek Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz'' dedi.Özerhun, ''Top 16 turunda ev sahibi avantajını elde edebilmek için, ilk turda maksimum sayıda galibiyet alarak bu grubu en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Tabii bu ilk maçta seyircimize de çok ihtiyacımız olacak. Onların her zamanki gibi bize destek olmalarını istiyoruz'' şeklinde konuştu.