Efes engel tanımıyor



Efes Pilsen, Beko Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Cafe Crown'ı 79-75 yenerek üst üste 19. galibiyetini aldı.





Beko Basketbol Ligi'nin 20. haftasında yapılan önemli karşılaşmada lider Efes Pilsen, Galatasaray Cafe Crown'u 79-75 yenerek ligdeki 19. galibiyetine imza attı. İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan karşılaşmayı da 91-84 kazanan lacivert-beyazlı takım, olası bir play-off eşleşmesinde 1-0 önde başlayacak.



Karşılıklı basketlerle başlayan ve takımların hızlı hücumlarla sayı bulduğu karşılaşmada 5. dakikaya 9-9 berabere devam edildi. Galatasaray Cafe Crown bu dakikalarda dış atışlardan Hüseyin ile etkili olurken, Efes Pilsen ise pota altında skor buldu. Sarı-kırmızılı takım, sonradan oyuna dahil olan yeni transferi Hosley'in üst üste kaydettiği basketlerle 9. dakikada 20-14 öne geçti. Karşılaşmanın ilk periyotu 20-16 Galatasaray Cafe Crown'un üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci periyota 10-0'lık seriyle başlayan Efes Pilsen, 14. dakikada 26-20 öne geçti. Galatasaray Cafe Crown, yaptığı bir çok hücumu baskete çeviremezken, lacivert-beyazlılar dış atışlarda Smith, pota altında da Kaya ile sayı üretti. Organize ataklarla rakibine karşılık veren konuk takım, Tolliver'in 3'lüğüyle 16. dakikada üstünlüğü 29-28 ele geçirdi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada, 19. dakika 34-34 berabere sürerken, Efes Pilsen son dakikada yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendirerek, ilk yarıyı 40-34 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray Cafe Crown, dış atışlarda önemli bir başarı yakaladı. Sarı-kırımızılı takım yaptığı 12 atıştan 7'sini (yüzde 58,3) potaya isabet ettirirken, Efes Pilsen ise 14 atıştan 6'sını (yüzde 42,9) sayıya çevirebildi. Lacivert-beyazlılar, ilk yarıda rakibine karşı ribauntlarda 20-16 üstünlük sağladı.



İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Hosley ve Tolliver ile 7-0'lık bir seri bularak, 22. dakikada 41-40 öne geçti. Ancak daha sonra savunmasını sertleştiren Efes Pilsen, Kaya ve Smith ikilisinin etkili oyunuyla üstünlüğü devralarak 27. dakikada skoru 55-48 yaptı. Rakibinin iyi savunmasını aşmakta zorlanıp, dış atışlara yönelen ve bunda da istediğini bulamayan Galatasaray Cafe Crown karşısında istekli performansını devam ettiren lacivert beyazlılar, 29. dakikada farkı 9 sayıya (59-50) çıkardı. Ev sahibi takım, son çeyreğe de 61-56 üstün girdi.



Karşılıklı basketlerle başlayan 4. periyotta Galatasaray Cafe Crown, Hüseyin ve Atkins ile sayı bulurken, Efes Pilsen Kaya, Kasun ikilisiyle rakibine karşılık vererek, 34. dakikada 65-61 üstünlüğünü devam ettirdi. Savunma disiplinini bozmayan lacivert-beyazlı takım, rakibinin yaptığı top kayıpları sonunda basketler bulmaya devam ederek, 36. dakikada skoru 71-63 yaptı. Galatasaray Cafe Crown, yaptığı hücumları bir türlü istediği gibi değerlendiremezken, Efes Pilsen kontrollü bir oyun sergileyerek, son dakikaya 77-70 önde girdi. Maçın bitmesine 55 saniye kaldığında Cüneyt'in 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya indiren (77-73) konuk takım, 15 saniye kaldığında da Atkins'in basketiyle farkı 2 sayıya (77-75) indirdi. Ancak Efes Pilsen'in son hücumunda Smith kendisine yapılan faulden doğan serbest atışları sayıya çevirdi ve lacivert-beyazlı takım karşılaşmadan 79-75 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Galatasaray Cafe Crown'dan 23 sayı ile Hüseyin olurken, Hosley 16, Tolliver ve Atkins ise 12'şer sayı attı. Efes Pilsen'de ise Smith 19 , Kaya 13, Ender 11, Shumpert 10 sayı kaydetti.



EFES PİLSEN: 79 - GALATASARAY CAFE CROWN: 75

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Engin Kennerman x, Alper Özgök x, Semih Vural x

Efes Pilsen: Ender xxx 11, Cenk xx 6, Thorton xx 6, Kerem Gönlüm xx 6, Kasun xx 6, Kerem Tunçeri x 2, Smith xxx 19, Shumpert xxx 10, Kakiouzis x, Kaya xxx 13, Sinan x

Galatasaray Cafe Crown: Atkins xx 12, Cüneyt xx 10, Milojevic x, Gurovic x 2, Hüseyin xxx 23, Tolliver xxx 12, Cemal x, Murat x, Hosley xxx 16, Erdem x

1. Periyot: 16-20

Devre: 40-34 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 61-56

5 faulle çıkanlar: 38.12 Tolliver (Galatasaray Cafe Crown), 38.25 Kerem Gönlüm (Efes Pilsen)