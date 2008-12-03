Efes eli boş döndü



Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'nda Sırbistan'ın Partizan Igokea takımına deplasmanda 83-77 mağlup oldu.



Basketbol ULEB Euroleague D Grubu karşılaşmasında Efes Pilsen, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan Igokea ekibine 83-77 yenildi.



Karşılaşmaya tutuk başlayan ve pota altını kapatmakta zorlanan Efes Pilsen, savunma ribauntlarını toplamakta da sıkıntı yaşayınca, Partizan Igokea üstünlüğü ele aldı.



Tepiç ve Bozic'le dış atışlarda, Vesely ve Rakocevic'le pota altında etkili olan ev sahibi ekip, 4. dakikayı 10-3 önde geçti. Lacivert-beyazlılar, Smith, Thornton ve Vujanic'in sayılarıyla farkı 8. dakikada 2 sayıya kadar (14-12) indirse de ilk periyotu Partizan Igokea 7 sayı farkla 21-14 üstün tamamladı.



2. periyoda da kötü hücum ederek başlayan Efes Pilsen, pota altında Vranes'in sayılarına engel olamadı. Shumpert ve Kerem'in basketleriyle farkın açılmasını engelleyen lacivert-beyazlı ekip, Rasic'in basketleriyle son saniyelere 40-33 geride girdi.



Smith'in son saniyedeki üç sayılık basketine karşın devreyi Partizan Igokea 40-36 önde bitirdi.



Efes Pilsen, ikinci yarıya Kaya'nın basketiyle başlamasına karşın, adından rakibinin 11-0'lık serisine engel olamadı.



Pota altını iyi kullanan Partizan Igokea, Vesely, Lasme, Vitkovec ve Tripkovic'in sayılarıyla 23. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı (51-38).



Shumpert'in üst üste bulduğu sayılar ile Kerem'in çabaları ev sahibi ekibin hızı kesmezken, Partizan Igokea son çeyreğe 61-51'lik skor üstünlüğüyle girdi.



Mücadelenin son periyoduna Rasic ile Tapic'in basketleriyle başlayan Partizan Igokea, 34. dakikada 14 sayılık farka ulaşırken (69-55), Smith, Kerem, Thornton ve Kakiouzis'in sayılarıyla lacivert-beyazlılar son 1 dakikaya girerken farkı 5 sayıya kadar (75-70) düşürdü. Ancak taktik faullerle geçen kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Partizan Igokea, maçtan 83-77 galip ayrıldı.



Efes Pilsen, grupta üst üste 4. yenilgisini alırken, bir üst tura çıkma şansını da bu mağlubiyetle sıkıntıya sokmuş oldu.



PARTIZAN IGOKEA: 83 - EFES PİLSEN: 77

Salon: Pionir

Hakemler: Nikolaos Zavlanos xx (Yunanistan), Fabio Facchini xx (İtalya), Emilio Perez Pizarro xx (İspanya)

Partizan Igokea: Bozic x 3, Tepic xx 11, Lasme xx 11, Vesely xx 6, Vranes xx 7, Rakocevic xx 2, Rasic xxx 18, Velickovic xx 10, Tripkovic xx 9, Vitkovac xx 6, Milosevic x

Efes Pilsen: Vujanic xx 8, Thornton xx 7, Smith x 12, Kaya x 4, Kerem xxx 14, Ender x, Shumpert xx 13, Kakiouzis x 7, Hammonds xx 7, Sinan xx 3, Drobnjak x 2

1. periyot: 21-14

Devre: 40-36 (Partizan Igokea lehine)

3. periyot: 61-51

Beş Faulle Çıkan: 39.02 Vujanic (Efes Pilsen)

