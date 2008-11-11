Efes CSKA karşısında



Efes Pilsen ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları, ULEB Avrupa Ligi'nde yarın yapacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geçmişte yapılan 11 maçtan 7'sini Efes Pilsen, 4'ünü CSKA Moskova kazandı.



Yarınki maçın yapılacağı Moskova'da ise geçmişte 5 kez karşılaşan her iki ekipten ev sahibi CSKA Moskova 3, Efes Pilsen ise 2 kez galip geldi.



Bu arada, iki takım arasında Avrupa kupalarında yapılan son 3 maçı da Rusya temsilcisi kazandı.



Öte yandan, Efes Pilsen, 2000-01 sezonunda Suprolig'de Paris'te yapılan dörtlü finaldeki üçüncülük maçında Rus ekibini 91-85 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.



-MAÇLAR-



Efes Pilsen ile CSKA Moskova takımları arasında Avrupa kupalarında yapılan 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Yer Maç Kupa Sonuç



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15.12.1992 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Moskova Kupa 2 85-82



02.02.1993 Moskova CSKA Moskova-Efes Pilsen Kupa 2 87-96



23.10.1997 Moskova CSKA Moskova-Efes Pilsen Kupa 1 77-73



18.12.1997 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Moskova Kupa 1 71-63



03.02.1999 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Moskova Kupa 1 73-58



04.03.1999 Moskova CSKA Moskova-Efes Pilsen Kupa 1 98-105



13.05.2001 Paris CSKA Moskova-Efes Pilsen Kupa 1 85-91



19.03.2003 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Moskova Kupa 1 71-69



09.04.2003 Moskova CSKA Moskova-Efes Pilsen Kupa 1 66-54



04.04.2006 Moskova CSKA Moskova-Efes Pilsen Kupa 1 66-57



06.04.2006 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Moskova Kupa 1 71-75







