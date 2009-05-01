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Spor

Efes bu kez Almanya yolcusu

01 Mayıs 2009 20:18

Geçtiğimiz günlerde CSKA Moskova ile hazırlık maçları oynayan Efes Pilsen, 4 Mayıs'ta Deutsche Bank Skyliners'ın davetlisi olarak Almanya'ya gidecek ve burada 2 özel maç yapacak.

Efes Pilsen, Alman ekibi Deutsche Bank Skyliners'ın davetlisi olarak iki hazırlık maçı yapmak üzere 4 Mayıs Pazartesi günü Frankfurt'a gidecek.

Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Efes Pilsen, Frankfurt'ta 5 Mayıs Salı günü Çek Cumhuriyeti'nin Nymburg takımıyla, 6 Mayıs Çarşamba günü de Almanya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Deutsche Bank Skyliners ile birer hazırlık maçı yapacak.

Lacivert-beyazlılar, Almanya'daki ilk hazırlık maçında Nymburg ile Basketball City Mainhattan Spor Salonu'nda TSİ 18.00'de karşılaşacak. 6 Mayıs Çarşamba günü ise Efes Pilsen ile Deutsche Bank Skyliners arasında oynanacak karşılaşma yine aynı salonda TSİ 14.00'de başlayacak.

Efes Pilsen kafilesi, Deutsche Bank Skyliners karşılaşmasının ardından çarşamba akşamı yurda dönecek.

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