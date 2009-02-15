Efes Beşiktaş'ı da geçti



Beko Basketbol Ligi'nde lider durumda bulunan Efes Pilsen, Beşiktaş Cola Turka'yı deplasmanda 94-82 yenerek, galibiyet serisini 18 maça çıkardı.





Efes Pilsen, Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka'yı deplasmanda 94-82 mağlup etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, organize hücumlarla rakip potaya yüklendi ve 4. dakikaya girilirken Ender'in 3'lüğüyle 9-0 öne geçti. Beşiktaş Cola Turka, hızlı hücumlarla sayı bulmaya çalışırken, savunmasını güçlü tutan konuk ekip, pota altında ürettiği sayılarla 7. dakikada 19-8 üstünlüğünü sürdürdü. Ancak daha sonra rakibinin yaptığı top kayıpları ile savunmasında verdiği açıkları iyi değerlendiren Beşiktaş Cola Turka, üstüste bulduğu basketlerle 12-2'lik bir seri yakaladı ve periyotta son dakikanın hemen başında farkı 1 sayıya (20-21) indirdi. Çekişmeli geçen periyodu Efes Pilsen, 26-25 önde bitirdi.



2. periyota da daha iyi başlayan Efes Pilsen, 9-0'lık bir seri bularak 13. dakikada farkı 10 sayıya (35-25) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, bu dakikalarda kontrollü bir oyun sergilerken, oyun kurmakta zorlanan Beşiktaş Cola Turka, yaptığı hücumlardan da pek verimli olamadı. Periyotta 6 dakikadan fazla bir sürede yalnızca 2 sayı üretebilen siyah-beyazlı takım karşısında etkili oyununu sürdüren Efes Pilsen, 17. dakikada 45-27 ile üstünlüğünü sürdürdü. Lacivert-beyazlı takım, oldukça iyi bir performans sergilediği ilk yarıyı 54-34 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına 12-2'lik seriyle başlayan Beşiktaş Cola Turka, 23. dakikada farkı 10 sayıya (56-46) indirdi. Bu bölümde rakibine önde baskı kuran siyah-beyazlı takımda Baxter, skorer bir oyun ortaya koydu. Ancak Efes Pilsen, oyuna dahil olan Sinan ve Kusun'un etkili oyunlarıyla rakibinin ablukasını kaldırdı ve ürettiği sayılarla 26. dakikada 68-51 ile üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra iki takımında karşılıklı basketler bulduğu karşılaşmada Efes Pilsen, son çeyreğe 75-64 önde girdi.



4. periyoda da 8-2'lik seriyle başlayan Beşiktaş Cola Turka, 32. dakikada farkı 6 sayıya (77-71) indirdi. Siyah-beyazlı takım, hızlı hücumlarla farkı kapatmaya çalışırken, Efes Pilsen rakibine Smith ve Shumpert ile karşılık vererek, 36. dakikada 84-73 üstünlüğünü sürdürdü. Kontrolünü eline aldığı oyunun temposunu düşürmeye çalışan lacivert-beyazlılar, dış atışlardan Thornton ve Ender ile bulduğu basketlerle 38. dakikanın başında farkı 15 sayıya (90-75) çıkardı. Efes Pilsen, kalan sürede de etkili oyunu sürdürürek, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 94-82 galip ayrıldı.



Beko Basketbol Ligi'nde tek yenilgisini ligin ilk haftasında Bandırma Banvitspor'a karşı alan Efes Pilsen, böylece üstüste 18. maçını kazandı.



Beşiktaş Cola Turka'da Baxter, attığı 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, siyah-beyazlı takımda 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Efes Pilsen'de ise karşılaşmada forma giyen tüm oyuncular sayı kaydederlerken, 3 oyuncu da çift haneli sayılar buldu.



TARAFTARLARDAN TEPKİ



Siyah-beyazlı taraftarlar, geçen sezon Beşiktaş Cola Turka'da görev yapan Efes Pilsen teknik heyeti ile oyunculara tepki gösterdi. Taraftarlar, aleyhlerine tezahürat yaptıkları eski teknik heyet ve oyuncularına yönelik ''Takımını satan, onu kovan, küfür yiyen, 3'ü 1 arada. Utanmazlar'' diye pankart açtı.



Özellikle Kaya Peker aleyhine tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, eski oyuncularından Kerem Tunçeri'ye de sevgi gösterisinde bulundu.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 82 - EFES PİLSEN: 94



Salon: Beşiktaş Cola Turka Arena



Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Uğur Özen xxx



Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 17, Muratcan x 1, Baxter xxx 24, Wesson xxx 15, Cevher xx 9, Adem x 2, Haluk xx 12, Mehmet x 2, Mims x



Efes Pilsen: Ender xxx 8, Cenk x 2, Thornton xx 7, Kerem Gönlüm xxx 8, Kasun xx 8, Kakiouzis xxx 16, Kaya x 2, Kerem Tunçeri xx 8, Smith xxx 12, Shumpert xxx 14, Sinan xx 9



1. Periyot: 25-26



Devre: 54-34 (Efes Pilsen lehine)



3. Periyot: 64-75

