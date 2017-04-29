Efes avantajı kaybetti

Euroleague çeyrek final serisinde temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiakos’u elinden kaçırdı! İlk periyotta farkı 10 çıkarak Efes, ikinci çeyrekteki 13 sayılık farkı koruyamadı. Temsilcimiz maçtan 74-62’lik skorla yenik ayrılarak Final Four biletini cebine koymuşken avantajı değerlendiremedi.
2-2 olan seride Anadolu Efes ile Olympiakos, 2 Mayıs Salı günü Yunanistan’da Final Four’a çıkan son takım olmak için karşılaşacak. Bu serinin galibi yarı finalde CSKA Moskova ile eşleşecek.
1. PERİYOT: 21-14
2. PERİYOT: 17-21
3. PERİYOT: 16-20
4. PERİYOT: 8-19