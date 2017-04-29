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Spor

Efes avantajı kaybetti

Efes, Olympiakos'a 62-74 mağlup oldu

29 Nisan 2017 02:07

Euroleague çeyrek final serisinde temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiakos’u elinden kaçırdı! İlk periyotta farkı 10 çıkarak Efes, ikinci çeyrekteki 13 sayılık farkı koruyamadı. Temsilcimiz maçtan 74-62’lik skorla yenik ayrılarak Final Four biletini cebine koymuşken avantajı değerlendiremedi.

2-2 olan seride Anadolu Efes ile Olympiakos, 2 Mayıs Salı günü Yunanistan’da Final Four’a çıkan son takım olmak için karşılaşacak. Bu serinin galibi yarı finalde CSKA Moskova ile eşleşecek.

1. PERİYOT: 21-14

2. PERİYOT: 17-21

3. PERİYOT: 16-20

4. PERİYOT: 8-19

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