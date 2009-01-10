Efes Antalya'da zorlanmadı



Beko Basketbol Ligi'nde 14. haftaya lider giren Efes Pilsen, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 103-74 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nde 14. haftaya lider giren Efes Pilsen, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 103-74 mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nin 14. haftasında lider Efes Pilsen, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 29 sayı farkla 103-74 mağlup etti.



Maça konuk takım Efes Pilsen hızlı başladı ve ilk 5 dakikayı 10-6 önde bitirdi. Periyotun genelinde üstün oynayan Efes Pilsen, Milos'un kazandırdığı 10 sayıyla ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.



İkinci periyota da Milos'un arka arkaya bulduğu üçlüklerle başlayan Efes Pilsen, Cenk'in de sayılarıyla 15. dakikayı 36-18 önde geçti. Ev sahibi takımda Ersin'in uzaktan bulduğu sayılar da yetmeyince, Efes Pilsen ilk devreyi 48-30 önde bitirdi.



İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi ekipten Douthit ve Marsh, Efes Pilsen'de de Smith'in sayılarıyla 25. dakika konuk takımın 65-43 üstünlüğüyle geçildi. 3. çeyrek, Efes Pilsen'in 21 sayılık üstünlüğüyle 76-55 sona erdi.



Karşılaşmanın son çeyreğinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi oyundan koptu. Efes Pilsen'de özellikle Cenk ve Ender'in sayıları farkı iyice açtı ve Efes Pilsen maçtan 103-74 galip ayrıldı.



Maçta Efes Pilsen'den Milos ve Cenk 22'şer sayıyla en skorer oyuncular olurken, ev sahibi ekipten Ersin 19 sayıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde en fazla sayı bulan oyuncu oldu.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 74 - EFES PİLSEN: 103



Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Rüştü Nuran, Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Green 1, Ümit Türkoğlu, Douthit 11, Ersin 19, Mims 13, Hadi 7, Mustafa Kemal 10, Marsh 13

Efes Pilsen: Smith 11, Marvis Linwood 5, Kerem Gönlüm 10, Milos 22, Kaya Peker 13, Anthony Shumpert 4, Kakiouzis 5, Sinan Güler 2, Ender Aslan 9, Cenk Akyol 22

1. Periyot: 19-13 (Efes Pilsen lehine)

Devre: 48-30 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 76-55 (Efes Pilsen lehine)

