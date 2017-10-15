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Spor

Efeler Ligi'nde beşinci hafta maçları tamamlandı

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi'nde beşinci hafta müsabakaları, bugün oynanan beş karşılaşmayla sona erdi

15 Ekim 2017 21:59

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi\'nde beşinci hafta müsabakaları, bugün oynanan beş karşılaşmayla sona erdi.
Efeler Ligi\'nde beşinci hafta mücadelelerinin toplu sonuçları şöyle;
MAÇ    SETLER    İSTATİSTİK
Arkas Spor 3 - 1 Afyon Bld. Yüntaş    26-28, 25-16, 25-22, 25-20
Maliye Piyango 0 - 3 Ziraat Bankası     19-25, 21-25, 28-30
Galatasaray HDI Sigorta 3 - 1 İnegöl Bld.    25-27, 25-21, 25-23, 25-21
Fenerbahçe 1 - 3 Halkbank    25-21, 21-25, 21-25, 22-25
TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik 0 - 3 Beşiktaş    20-25, 24-26, 16-25
Jeopark Kula Bld. 0 - 3 İstanbul BBSK     21-25, 17-25, 18-25    

İSTANBUL / DHA
 

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