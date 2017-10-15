Efeler Ligi'nde beşinci hafta maçları tamamlandı

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi\'nde beşinci hafta müsabakaları, bugün oynanan beş karşılaşmayla sona erdi.
Efeler Ligi\'nde beşinci hafta mücadelelerinin toplu sonuçları şöyle;
MAÇ SETLER İSTATİSTİK
Arkas Spor 3 - 1 Afyon Bld. Yüntaş 26-28, 25-16, 25-22, 25-20
Maliye Piyango 0 - 3 Ziraat Bankası 19-25, 21-25, 28-30
Galatasaray HDI Sigorta 3 - 1 İnegöl Bld. 25-27, 25-21, 25-23, 25-21
Fenerbahçe 1 - 3 Halkbank 25-21, 21-25, 21-25, 22-25
TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik 0 - 3 Beşiktaş 20-25, 24-26, 16-25
Jeopark Kula Bld. 0 - 3 İstanbul BBSK 21-25, 17-25, 18-25
İSTANBUL / DHA