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Spor

Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Erkekler Voleybol Ligi'nde (Efeler Ligi) 9'uncu hafta maçları bugün oynanan Fenerbahçe - TKD Kuzey Enerji G

15 Kasım 2017 20:53

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Erkekler Voleybol Ligi\'nde (Efeler Ligi) 9\'uncu hafta maçları bugün oynanan Fenerbahçe - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik mücadelesi ile sona erdi. Fenerbahçe, 25-15, 25-27, 25-18 ve 25-20\'lik setlerle sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
Efeler Ligi\'nde 9\'uncu haftanın toplu sonuçları şu şekilde:
İnegöl Bld. - Afyon Bld. Yüntaş: 3-1 (25-16, 24-26, 25-21, 25-23)
Maliye Piyango - İstanbul BBSK: 1-3 (18-25, 23-25, 25-20, 14-25)
Arkas Spor - Jeopark Kula Bld.: 3-0 (29-27, 25-17, 25-19)
Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 2-3 (23-25, 25-23, 15-25, 25-18, 13-15)
Ziraat Bankası - Beşiktaş: 3-0 (25-14, 25-19, 25-20)
Fenerbahçe - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik: 3-1 (25-15, 25-27, 25-18, 25-20)

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