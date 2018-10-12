Efeler Ligi'nde 49. sezon başlıyor

Erkekler Voleybol 1. Lig'de 'Efeler Ligi' adıyla oynanacak 49. sezon, yarın yapılacak Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor maçıyla başlayacak.

Efeler Ligi'nde geride kalan 48 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var

Efeler Ligi'nde son üç sezonda mutlu sona ulaşan Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, geride kalan üç sezonda da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın 29 yıllık hasreti

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 29 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Fenerbahçe, 4 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, Erkekler Voleybol 1. Lig'de 4 kez şampiyonluğa ulaştı.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.