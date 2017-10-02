Efeler Ligi'nde 2'nci hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Erkekler Voleybol Ligi\'nin (Efeler Ligi) 2\'nci haftası, oynanan 6 maçla tamamlandı.
2\'nci haftanın derbi maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-0\'la geçti.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
Ziraat Bankası - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0
Beşiktaş - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Afyon Belediyespor Yüntaş - Halkbank: 3-1
İnegöl Belediyespor - Jeopark Kula Belediyespor: 3-1
Maliye Piyango - Arkas Spor: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe: 0-3