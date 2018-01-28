Efeler Ligi'nde 16'ncı hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)
Efeler Ligi\'nde 16\'ncı hafta karşılaşmaları, Akatlar Spor Kompleksi\'nde oynanan Beşiktaş - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik müsabakasıyla tamamlandı. Beşiktaş, rakibini 25-18, 25-17, 20-25, 25-22 setlerle 3-1 yendi.
Efeler Ligi 16\'ncı hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)
İstanbul BBSK - Jeopark Kula Bld.: 2-3 (25-16, 25-27, 25-18, 23-25, 9-15)
İnegöl Bld. - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (19-25, 29-31, 23-25)
Afyon Bld. Yüntaş - Arkas Spor: 3-2 (27-25, 21-25, 25-9, 25-27, 17-15)
Halkbank - Fenerbahçe: 3-0 (25-16, 25-15, 25-15)
Beşiktaş - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-1 (25-18, 25-17, 20-25, 25-22)