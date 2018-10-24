T24 LogoT24 Logo
Gündem

Efe için umutlu bekleyiş sürüyor

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesindeki özel bir lisede, arkadaşlarının oyun amaçlı havaya atıp ardından tutamayarak yere düşürdüğü Muhammet Efe Kocabaş'ın (14) tedavisi sürüyor

24 Ekim 2018 20:52

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesindeki özel bir lisede, arkadaşlarının oyun amaçlı havaya atıp ardından tutamayarak yere düşürdüğü Muhammet Efe Kocabaş\'ın (14) tedavisi sürüyor.
Olay, geçen 19 Ekim Cuma günü, Milas\'taki özel bir lisede meydana geldi. 1\'inci sınıf öğrencisi Muhammet Efe Kocabaş, iddiaya göre, sınıfta bir grup arkadaşı tarafından oyun amaçlı havaya atıldı. Ancak arkadaşları Muhammet Efe\'yi tutamadı. Başının üzerine düşen Muhammet Efe, ağır yaralandı. Okul yöneticilerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Muhammet Efe\'yi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas 75\'inci Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Muhammet Efe Kocabaş, daha sonra İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.
Durumunun iyiye gittiği öğrenilen Muhammet Efe\'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü, umutlu bekleyişin devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OktayMuğla DHA MUĞLA MilasMuhammet Efe KocabaşOlayEkim CumaMilasAncakMuhammet EfeBaşınınOkulYıl Devlet HastanesiDurumuEgeHastanesiDurumununFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24