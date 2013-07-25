Edward Snowden'in giriş izni bürokrasiye takıldı

ABD istihbarat sırlarını açıkladıktan sonra bir aydır Moskova’daki havalimanında mahsur kalan CIA eski teknik çalışanı Edward Snowden’ın giriş yapabilmesi için gerekli evrağın verildiğini açıklayan avukatı Anatoliy Kuçerena, Snowden'in bürokrasiye takıldığını belirtti.

Kuçerena, “Bu izin kağıdı tam anlamıyla beklenen ülkeye giriş izni değil. Snowden bir süre daha Şeremetyevo havalimanında kalması gerekecek” dedi. Müvekkillinin geçici değil, Rusya’dan kalıcı sığınma hakkı talep ettiğini de belirten avukat, “Şimdiki havalimanı ziyaretimde yeni evraklar doldurduk. Göçmen Bürosu’nda devam eden Snowden’ın başvurusunu inceleme süreci için parmak izi alınması gerekiyordu. Bu bürokratik formaliteleri yerine getirdik” şeklinde konuştu.