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Dünya

Edward Snowden: Ben kazandım

Snowden: Gazeteciler çalışabildiği, görevlerini yapabildiği sürece, yapmaya çalıştığım her şey meşru demektir

24 Aralık 2013 19:44

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, ABD izleme politikalarının yeniden değerlendirilmesine neden olan gizli belgeleri sızdırması ile ilgili "Görev, zaten başarıyla yerine getirildi" dedi.

NSA'in dünya çapındaki izleme faaliyetlerini açığa çıkaran ve gizli belgeleri sızdıran 30 yaşındaki Snowden, sığınma talebini kabul eden Rusya'da Washington Post gazetesinin sorularını yanıtladı.

Snowden, "Kişisel tatmin açısından baktığımda görev, zaten başarıya ulaştı. Ben kazandım. Gazeteciler çalışabildiği, görevlerini yapabildiği sürece, yapmaya çalıştığım her şey meşru demektir. Ben, toplumu değiştirmek istemedim. Benim istediğim, sadece topluma kendisini değiştirmesi için bir şans vermekti. Tek arzum, toplumun nasıl yönetildiği ile ilgili söz hakkına sahip olmasıydı. Bunu da başardım" dedi.

NSA'de çalıştığı günler ile ilgili bir soruya yanıt veren Snowden, "Bir süre sonra kör olmaya başladığımı fark ettim. Örnek alabileceğim kimse yoktu. Düşüncelerimi kamuoyu ile paylaşıp paylaşmamam gerektiğini bilmiyordum. Ben de eyleme geçmenin, hiçbir şey yapmamaktan daha iyi olduğunu düşündüm" ifadesini kullandı.

Kendisini ihanetle suçlayanların, amacını yanlış anladığına işaret eden Snowden, kendisinin NSA'i çökertmeye değil geliştirmeye çalıştığını söyledi ve "Aslında şu an bile NSA için çalışıyorum" dedi.

Her gün avukatları ve gazetecilerle internet görüşmeleri yaptığını belirten Snowden, ne Rus hükümetiyle ne de bir başka ülkenin yönetimiyle herhangi bir siyasi ilişkisi olduğunu sözlerine ekledi.

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